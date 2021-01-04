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  4. Egzotik hayvan tutkunu çift evlerinde 120 yılan ve 70 örümcek besliyor

Egzotik hayvan tutkunu çift evlerinde 120 yılan ve 70 örümcek besliyor

04.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Egzotik hayvan tutkunu çift evlerinde 120 yılan ve 70 örümcek besliyor

İngiltere'de egzotik hayvan tutkunu bir çift, evlerinde yaklaşık 120 yılan ve 70 örümceğin yanı sıra kirpi, kurbağa ve kertenkele besliyor.

İngiltere'nin Llanelli kasabasında yaşayan Geraint Hopkins ve eşi Yolande, müstakil evlerinde yüzlerce egzotik hayvana ev sahipliği yapıyor.

Daily Mail'in haberine göre, çiftin evindeki 120 yılan ve 70 örümcek türü arasında çok sayıda piton, tarantula ve dünyanın üçüncü en büyük tarantulası olan Brezilya Somon Pembe Kuş Yiyici Tarantulası bulunuyor.

Kasabada, 'Yılan Adamı Geraint' olarak bilinen Geraint Hopkins, egzotik hayvan takıntısının 1980'lerde, bir arkadaşından ödünç olarak evcil yılan aldığında başladığını ve eşinin de egzotik hayvan tutkunu olduğunu söyledi.

'BİR YILANA ASLA GÜVENEMEZSİNİZ'

Egzotik vahşi hayvanlara bakmak için kitaplar ve belgesellerden faydalanarak bir çok bilgi edindiklerini söyleyen Geraint, "İnsanları yılan satın almamaları için teşvik ediyorum çünkü günün sonunda onlar hala vahşi hayvanlar. Bir yılana asla gerçekten güvenemezsiniz" dedi.

Geraint, favori hayvanının ise yılan olduğunu ifade ederek, "İnsanlar onların ne kadar harika olduklarının farkında değiller. Çok zekiler. Onların etrafında olmayı seviyorum" diye konuştu.

Günde en az iki saatlerini hayvanların bakımı için harcadıklarını belirten Geraint, "Erken kalkmalı ve hepsini beslemeli, temizlemeliyiz. Burada olmadığım zaman bir güvenlik görevlimiz var. Evin her yerinde güvenlik kamerası var. Hepsine bakmak çok zaman ve çaba gerektiriyor ama biz onları seviyoruz" dedi.

Geraint, bir keresinde bir yılan tarafından ısırıldığını da söyleyerek, "Bir yılan başparmağımın ucunu kopardı. Isırıldım ama asla kendi yılanlarım tarafından değil" ifadelerini kullandı.

Çevresi tarafından ilginç bulunan tutkusu nedeniyle merak edildiğini ve televizyon programlarına da çıktığını belirten Geraint ayrıca, reality yıldızı Joey Essex, oyuncu Anthony Hopkins ve birçok ünlü ile gösteri gerçekleştiriyor.

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