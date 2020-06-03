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Ehliyet kursu ve sınavlarında yeni dönem

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

'Kontrollü sosyal hayat' kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nca, ehliyet kursları ile teorik ve direksiyon sınavlarında alınacak koronavirüs önlemleri açıklandı. Buna göre, kursiyerler ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları hususunda bilgilendirilecek, kursiyerler eğitim alanlarına toplu halde götürülmeyecek. Toplu götürülmesi gereken durumlarda servis yapılacak araca, kapasitesinin yarısı kadar kursiyerin binmesi sağlanacak.

Ehliyet kursu ve sınavlarında yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ehliyet kursları ile teorik ve direksiyon sınavlarında, koronavirüsle mücadele önlemlerinin eksiksiz uygulanması amacıyla "Trafik Adam" animasyonu hazırlandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce hazırlanan animasyonda, Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları, Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları, İş Makineleri Sürücü Eğitim Kursları, Gemi Adamları Kursları ve Pilot Yetiştirme Kursları fiziki düzenlenmesinden, sürücü adaylarının ve görevlilerin uyması gereken kurallar, "Trafik Adam" karakteri tarafından izleyiciye aktarılıyor.

'HERKESİN TIBBİ MASKE TAKMASI SAĞLANACAK'

"Kontrollü sosyal hayat", "Hep birlikte tedbir" kapsamında kurslarda atılması gereken adımlar şöyle anlatıldı:

"Kurslarda görünür yerlerde Kovid-19 önlemleriyle ilgili bilgilendirici afişler asılacak. Kurs girişinde ve kurum içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak. Başta derslikler olmak üzere kurslarda kullanılan bütün birimler, en az 1,5 metre sosyal mesafe olacak şekilde düzenlenecek. Her türlü faaliyet öncesinde ve sonrasında temas edilen yüzeylerle kullanılan araç gereçler dezenfekte edilecek. Kurslarda ve araçlarda tıbbi maske, kolonya, antiseptik ve dezenfektan ürünler bulundurulacak. Herkesin tıbbı maske takması sağlanacak. Kullanılmış maskeler ağzı kapalı çöp kutularına atılacak. Kurs bünyesinde bulunan kantin, büfe, çay ocağı gibi yerlerde tek kullanılmış bardak, tabak ve benzeri malzemeler kullanılacak. Kurslarda ve eğitim araçlarında ateş ölçer bulundurulacak. Eğitim personelinin ve kursiyerlerin ateşi ölçülecek. Hastalık belirtisi gösteren kişilerin en yakın sağlık kuruluşlarına ulaştırılması için gerekli tedbirler alınacak. Kursiyerler, ders aralarında toplu halde bir arada bulunmamaları hususunda bilgilendirilecek. Kursiyerler, uygulama eğitim alanlarına toplu olarak götürülmeyecek. Toplu olarak götürülmesi gereken durumlarda servis yapılacak araca, kapasitesinin yarısı kadar kursiyerin binmesi sağlanacak. Motosiklet ve iş makineleri uygulama eğitimi ve sınavlarında kursiyerlere kendilerine ait kask, baret, eldiven, kulaklık, yelek gibi malzemeler kullandırılacak."

Tüm sürücü kurslarında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında gönderilen talimatlarına uyulacak.

Animasyonun, koronavirüs önlemlerinin kurslarda ve sınav sırasında eksiksiz uygulanmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

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