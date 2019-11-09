EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı

EİT Başkanlığına seçilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tebrik eden Soleimanpour, hem Çavuşoğlu'nun hem de Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin EİT'in hedeflerine, İzmir Antlaşması ve 2025 vizyonuna ulaşması için yakın iş birliği halinde çalışacağına inandığını dile getirdi.

Kurumda çok ciddi verimlilik artışı yaşadıklarını vurgulayan Soleimanpour, EİT'in hedeflerine ulaşmak için çok büyük adımlar atıldığını ifade etti.

Antalya Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısına Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılırken, diğer üye ülkeler bakan yardımcısı düzeyinde temsil edildiler. Toplantıya KKTC ve Türk Konseyi gözlemci olarak katıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, turistler için ortak bir EİT vizesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Yabancı turistlerin bölgemize tek bir vize alarak girebilmelerini amaçlıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin liderliğinin teşkilata katkısı bulunacak. Bölgeye refah getireceğinden çok eminiz" diyen Soleimanpour, şöyle konuştu:

"Genel Sekreterlik olarak geçtiğimiz yıl teşkilatımızın hedeflerine ulaşması için 23. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın sonuçları üzerinde çalıştık. Öncelikle vizyonumuz ile EİT'i proje odaklı kurum yapmak ve özellikle kurumumuzla daha fazla iş birliği yapılması bir takım reformlar geliştirdik. 2025 vizyonumuz 23. İslamabad Toplantısında onaylanmıştı. Ticaret, ulaştırma, turizm, enerji, ekonomik büyümeyle sürdürülebilir kalkınma ve sosyal refah. 2018 ve 2019'da kurumumuz faaliyetlerini mevcut kaynaklarıyla yürütmek için bu önceliklere senkronize şekilde eğilmeye başladı. EİT'i daha sonuç ve proje odaklı hale getirmek istiyoruz."

- "Hedef ortak vize"

Soleimanpour, teşkilatın kaynaklarını projelere ve projeyle sonuçlanacak etkinliklere ayırmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Çok uzun projeler yerine orta ve kısa vadeli projelere odaklandıklarını vurgulayan Soleimanpour, şöyle devam etti: