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Ekipler fark etti! Kahramanmaraş'ta tavşan ve muhabbet kuşu da enkazdan kurtarıldı

09.02.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma ekipleri bina enkazında fark ettikleri tavşan ve muhabbet kuşunu kurtardı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DÖRT KATLI BİNANIN DÖRDÜNCÜ KATINDA TAVŞAN OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Çorum İtfaiye ve Muş AFAD ekipleri Afşin'de arama kurtarma çalışmalarını yürüttükleri sırada, bir bölümü çökmüş dört katlı binanın dördüncü katında tavşan olduğunu fark etti.

Tavşanı kurtarmak için iş makinesiyle dördüncü kata çıkan itfaiye eri, girdiği bina enkazında muhabbet kuşunun da olduğunu gördü.

Ekiplerin çalışması sonucu muhabbet kuşu ve tavşan enkazdan çıkarıldı. (AA)

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