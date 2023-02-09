Ekipler fark etti! Kahramanmaraş'ta tavşan ve muhabbet kuşu da enkazdan kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

DÖRT KATLI BİNANIN DÖRDÜNCÜ KATINDA TAVŞAN OLDUĞUNU FARK ETTİLER

Çorum İtfaiye ve Muş AFAD ekipleri Afşin'de arama kurtarma çalışmalarını yürüttükleri sırada, bir bölümü çökmüş dört katlı binanın dördüncü katında tavşan olduğunu fark etti.

Tavşanı kurtarmak için iş makinesiyle dördüncü kata çıkan itfaiye eri, girdiği bina enkazında muhabbet kuşunun da olduğunu gördü.

Ekiplerin çalışması sonucu muhabbet kuşu ve tavşan enkazdan çıkarıldı. (AA)

