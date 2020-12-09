Eklem ağrısı neden olur? Kurtarıcınız D vitamini!

D vitamini eksikliğinin belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte, eklem ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı ve zayıflığı, kemik ağrısı, uyuşma ve düşkün ruh hali en tipik belirtilerdir. D vitamininin özellikle eklem ağrısı ve osteoartirit (kireçlenme) ile ilişkisi olduğuna dair araştırmalar bulunduğunu belirten Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılan bazı çalışmalar, düşük D vitamini seviyelerinin, eklem ve kas ağrısının artmasına neden olabileceğini gösteriyor. Dizlerinde ileri kıkırdak aşınması olan 158 hastada, kıkırdak aşınmasının derecesi ile D vitamini düzeyi karşılaştırılmış. 50 yaş üstünde ve çeşitli derecede diz ağrısı çeken kişilerle yapılan bu çalışmada, D vitamini eksikliği olan hastaların birçoğunun ileri kireçlenme bulguları olduğu görülmüştür.”

Dizde kireçlenmesi olan hastaların D vitamini seviyesinin mutlaka incelenmesi gerektiğine işaret eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Kireçlenme tedavi edilirken, d vitamini eksikliği de tedavi edilmelidir.” diye konuştu.