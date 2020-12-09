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Eklem ağrısı neden olur? Kurtarıcınız D vitamini!

09.12.2020 12:04 | Son Güncelleme:
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Eklem ağrısı neden olur? Kurtarıcınız D vitamini!

D vitamini eksikliği nedeniyle kemiklerin zayıfladığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, bu durumun eklem ağrılarını tetikleyebileceğini söyledi. D vitamini eksikliği nedeniyle yetişkinlerde osteomalazi (kemik yumuşaması) çocuklarda ise raşitizm görülebileceğini söyleyen Meriç, D vitamininin özellikle osteomalaziyi önlemede büyük yardımı olduğunu altını çizdi.

D vitamini eksikliğinin belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte, eklem ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı ve zayıflığı, kemik ağrısı, uyuşma ve düşkün ruh hali en tipik belirtilerdir. D vitamininin özellikle eklem ağrısı ve osteoartirit (kireçlenme) ile ilişkisi olduğuna dair araştırmalar bulunduğunu belirten Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti:

“Yapılan bazı çalışmalar, düşük D vitamini seviyelerinin, eklem ve kas ağrısının artmasına neden olabileceğini gösteriyor. Dizlerinde ileri kıkırdak aşınması olan 158 hastada, kıkırdak aşınmasının derecesi ile D vitamini düzeyi karşılaştırılmış. 50 yaş üstünde ve çeşitli derecede diz ağrısı çeken kişilerle yapılan bu çalışmada, D vitamini eksikliği olan hastaların birçoğunun ileri kireçlenme bulguları olduğu görülmüştür.”

Dizde kireçlenmesi olan hastaların D vitamini seviyesinin mutlaka incelenmesi gerektiğine işaret eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Kireçlenme tedavi edilirken, d vitamini eksikliği de tedavi edilmelidir.” diye konuştu.

D VİTAMİNİNİ DOKTOR ÖNERMEDİKÇE KULLANMAYIN

Güneş ışığını güvenli bir şekilde almak ve sağlıklı, dengeli beslenmenin çoğu insanın günlük D vitamini ihtiyacı için yeterli olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Vejetaryenler veya yaşlı yetişkinler de özellikle kışın yeterli D vitamini almakta zorlanabilir. Bu durumda, bir uzmana başvurarak hekimin önerdiği D vitamini takviyesini almak doğru olur. Ancak gereğinde fazla D vitaminin zarar vereceği, hatta zehirlenmeye neden olabileceğini de unutulmamak gerekir. Doktor önermedikçe D vitamini kullanılmamalıdır”

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Kireçlenme problemi olan hastaların hem sağlıklarını desteklemek, hem de semptomları hafifletmek için yaşam tarzı değişikliği yapmalarının gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti: “Etkilenen eklemin düzenli olarak, nazikçe egzersiz yapması ve gerilmesi, toplam vücut ağırlığına dikkat edilmesi, kilo fazlalığı varsa kilo verilmesi, diz üzerinde ağır iş yapılmaması ve sigarayı bırakmak gerekir.”

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