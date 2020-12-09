Eklem ağrısı neden olur? Kurtarıcınız D vitamini!

D vitamini eksikliğinin belirtileri kişiden kişiye değişmekle birlikte, eklem ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı ve zayıflığı, kemik ağrısı, uyuşma ve düşkün ruh hali en tipik belirtilerdir. D vitamininin özellikle eklem ağrısı ve osteoartirit (kireçlenme) ile ilişkisi olduğuna dair araştırmalar bulunduğunu belirten Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti:
“Yapılan bazı çalışmalar, düşük D vitamini seviyelerinin, eklem ve kas ağrısının artmasına neden olabileceğini gösteriyor. Dizlerinde ileri kıkırdak aşınması olan 158 hastada, kıkırdak aşınmasının derecesi ile D vitamini düzeyi karşılaştırılmış. 50 yaş üstünde ve çeşitli derecede diz ağrısı çeken kişilerle yapılan bu çalışmada, D vitamini eksikliği olan hastaların birçoğunun ileri kireçlenme bulguları olduğu görülmüştür.”
Dizde kireçlenmesi olan hastaların D vitamini seviyesinin mutlaka incelenmesi gerektiğine işaret eden Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Kireçlenme tedavi edilirken, d vitamini eksikliği de tedavi edilmelidir.” diye konuştu.
Güneş ışığını güvenli bir şekilde almak ve sağlıklı, dengeli beslenmenin çoğu insanın günlük D vitamini ihtiyacı için yeterli olduğunu söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, “Vejetaryenler veya yaşlı yetişkinler de özellikle kışın yeterli D vitamini almakta zorlanabilir. Bu durumda, bir uzmana başvurarak hekimin önerdiği D vitamini takviyesini almak doğru olur. Ancak gereğinde fazla D vitaminin zarar vereceği, hatta zehirlenmeye neden olabileceğini de unutulmamak gerekir. Doktor önermedikçe D vitamini kullanılmamalıdır”
Kireçlenme problemi olan hastaların hem sağlıklarını desteklemek, hem de semptomları hafifletmek için yaşam tarzı değişikliği yapmalarının gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Gökhan Meriç, sözlerine şöyle devam etti: “Etkilenen eklemin düzenli olarak, nazikçe egzersiz yapması ve gerilmesi, toplam vücut ağırlığına dikkat edilmesi, kilo fazlalığı varsa kilo verilmesi, diz üzerinde ağır iş yapılmaması ve sigarayı bırakmak gerekir.”
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