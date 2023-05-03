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Ekmek bıçağıyla tek tek boğazlarını kesti! Adana'da kan donduran koca dehşeti

03.05.2023 06:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Adana'da meydana geldi. Aile içinde başlayan tartışma sırasında Suriye uyruklu koca, cinnet getirip katliam yaptı. Eline aldığı ekmek bıçağıyla eşinin, kayınpederinin, kayınvalidesinin ve kayınbiraderlerinin boğazını kesen Özgür Durmuş, emniyete giderek teslim oldu. Yaralılardan Eşi ve kayınvalidesi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekmek bıçağıyla tek tek boğazlarını kesti! Adana'da kan donduran koca dehşeti

Aile içinde başlayan tartışma katliama dönüştü. Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi’nde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

EKMEK BIÇAĞIYLA BOĞAZLARINI KESTİ

İddiaya göre alkol bağımlısı olduğu öğrenilen Suriye uyruklu Özgür Durmuş (38), henüz bilinmeyen nedenle eşi ve ailesiyle tartıştı. Eve alkollü geldiği öğrenilen Durmuş, tartışması sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla önce eşi İptahal Baba’yı, ardından kayınpederi Abdo Baba, kayınvalidesi İnayet Hellah ve kayınbiraderi Yahya Baba’nın boğazını bıçakla kesti. Durmuş, polise haber verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

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EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri İnayet Hellah’ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 3 kişi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

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Tedavi altına alınan yaralılardan eşi İptahal Baba, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Abdo Baba ve Yahya Baba'nın tedavileri sürdürülüyor.

Olaydan sonra polise teslim olan Özgür Durmuş, gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

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