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Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

02.11.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yapılan bir araştırmadan ürkütücü sonuçlar ortaya çıktı. Beyaz ve kahverengi undan yapılan ekmeklerin yanı sıra satılan çörek ve kekler üzerinde de kontroller yapıldı. Hamur işleri üzerinde yapılan çalışmalarda, ürünlerin üzerinde 11 farklı pestisite rastlanıldı. Tüm ürünlerde toplam 137 farklı pestisit kalıntısı bulundu.

Ekmek değil zehir: İstisnasız hepsinde var

İngiltere’de geniş çaplı yapılan yeni bir araştırmadan ürkütücü sonuçlar ortaya çıktı. Testler, süpermarket raflarında satılan paketli eklerin çoğunun hatta neredeyse hepsinin pestisit içeriğini ortaya çıkardı. Bu rakamlar bir yıl önce yapılan ölçümün iki katı.

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Beyaz ve kahverengi undan yapılan ekmekler, çörekler ve keklerde 11 farklı böcek ilacı bulundur. Birleşik Krallık hükümeti tarafından yayınlanan en son verilere göre, sebzelerin üçte birinden biraz azı (yüzde 30) ve meyvelerin üçte ikisinden fazlasının (yüzde 69) birden fazla kimyasal kalıntısı içerdiği bulundu.

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İngiltere Pestisit Eylem Ağı (PAN UK) kampanya grubu, çoğu ciddi kronik sağlık etkileriyle bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere tüm ürünlerde toplam 137 farklı pestisit kalıntısı buldu.

Listede üzüm ve greyfurt başta olmak üzere, birden fazla pestisit ile kontamine olma olasılığı yüksek olan bir düzine meyve ve sebzenin bir listesini derledi.

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MEYVELERDE DURUM DAHA DA VAHİM

Test edilen tüm greyfurtlarda, üzümlerin yüzde 90'ından fazlası, muzların yüzde 70'inden ve meyvelerin yüzde 60'ından fazlası ile birden fazla pestisit kalıntısı bulunduğu bulundu.


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