"Ekonomik ilişkilerimizin ortaklık seviyesine çıkarılması gerek"

BARIŞ SEÇKİN - İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, İtalya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacminin oldukça yüksek olduğunu belirterek ekonomik ilişkilerde ortaklık seviyesi gibi üst seviyeye çıkılması gerektiğini söyledi. İtalya Dışişleri Bakanlığının düzenlediği 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılan Büyükelçi Gaiani, Türkiye-İtalya ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel gelişmelere dair başkent Roma'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Büyükelçi Gaiani, iki ülke arasındaki ilişkilerin ekonomik ve siyasi alanda "mükemmel seviyede" seyrettiğine vurgu yaparak "Karşılık ticaret hacmimiz oldukça yüksek. Yaklaşık 20 milyar dolar civarında. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın da güçlü şekilde hatırlattığı gibi bunu geliştirmek için daha fazlasını yapmamız lazım." dedi. "Ekonomik ilişkilerimizin ortaklık seviyesi gibi daha da üst seviyeye çıkarılması gerektiğine inanıyorum." diyen Gaiani, bunu sadece karşılıklı ticaret ve çıkarlar bağlamında değil, aynı zamanda iki ülkenin birlikte çalışıp üreterek üçüncü ülkelere açılması şeklinde düşündüğünü dile getirdi.

Gaiani, bu hususta İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria'nın Türkiye'ye hafta başında yaptığı ziyarete dikkati çekerek "Ekonomi Bakanı Tria'nın hafta başında yaptığı ziyaret de birlikte çalışmanın yeni yollarını keşfetmeye yönelikti." diye konuştu. Büyükelçi Gaiani, ilişkilerin siyasi boyutta da iyi olduğunu sadece son dönemde her iki ülkenin iç politikadaki yoğunluğu ve seçim takvimi sebebiyle karşılıklı ziyaretlerin daha az sıklıkta olduğunu ifade etti. "İtalya'da yeni bir hükümet var ancak bu daha az çıkar anlamına gelmiyor." diyen Büyükelçi Gaiani, İtalya'nın her zaman diyalogdan yana tavır sergilediğini, bunun Türkiye için de geçerli olduğunu düşündüğünü, zaman zaman zorluklar yaşansa da diyaloğun vazgeçilmezliğine inanmayı sürdürdüklerini söyledi. Gaiani, bu durumun enerji alanında da kendini gösterdiğini, bazı problemlerin yanı sıra büyük fırsatların masada durduğunun altını çizerek "İtalya ve Türkiye'nin, enerji alanında birbiriyle örtüşen çıkarları bulunuyor. Burada sadece Türkiye'nin doğal gaz 'hub'ı rolünü düşünmek de yeterli olacaktır. Biz bunu destekliyoruz ki buradan büyük kazanımlarımız olabilir." dedi.