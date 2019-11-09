Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığı Türkiye'de

Hasan DEMİRBAŞ/ ANTALYA, (DHA)- EKONOMİK İşbirliği Teşkilatı (EİT) dönem başkanlığının geçtiği Türkiye adına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Asya'da yeni bir inisiyatif geliştireceğiz. Asya kıtasında dinamizmi artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Türkiye, Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın üye olduğu EİT'in 24'üncü Bakanlar Konseyi Toplantısı, Antalya'da Titanic Mardan Palace Otel'de düzenlendi. Türkiye'nin dönem başkanlığını aldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üye ülkelerin yarım milyar nüfuslu bir alanda yaşadığını söyledi. Ekonomik ve ticaretin üye ülkeler arasında öneminin büyük olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Sonuç odaklı projeler yürütülüyor ama maalesef ticaret hacmi 100 milyar doların altında. Daha istekli ve hevesli olmamız lazım" dedi.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI GERÇEKLEŞTİRMEMİZ LAZIM'

Ülkeler arasında enerji ve ticaretin artırılmasına vurgu yapan Çavuşoğlu, "Serbest ticaret anlaşmasını gerçekleştirmemiz lazım. Gümrük prosedürlerini kolaylaştırmamız gerekiyor. Gümrük konuları dahilindeki projelerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ticari anlaşmalar nihayete kavuşturulmalı. Somut mekanizmalar için gayret göstermeliyiz. Bölge içerisinde demiryolu ve karayolu ulaşımlarını kuvvetlendirmemiz, uluslararası pazarlara ulaşımı kolaylaştıracaktır. Bu iddialı hedeflerin yerine getirilmesi için teşkilatı verimli hale getirmeliyiz" diye konuştu.