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Ekonomik kriz aşıkları da vurdu! Flört etmenin bedeli dudak uçuklattı

09.01.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk hayatının giderek zorlaşması hem kadınların hem de erkeklerin ilişkiden soğumasına neden oluyor. Günümüzde sağlıklı bir ilişkiyi yürütmenin ne kadar zor olduğu biliniyor. İlişkinin içerisine bir de maliyet girdiğinde çiftler içinden çıkılmaz bir döngüye giriyor. Yeni yapılan araştırmalarda flört etmenin maliyeti hesaplandı. Fiyatı duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Ekonomik kriz aşıkları da vurdu! Flört etmenin bedeli dudak uçuklattı

Gelen zamların ardından en temel ihtiyaçlarımızı karşılamak bile oldukça zorlu hale geldi. Birçok aile bütçesini ayarlamak için ufak tasarruf yöntemleri arıyor. Bir alışveriş sitesi yaptığı ankette flört etmek gibi en temel ihtiyaçların maliyetinin fazlasıyla yüksek olduğu öğrenildi. Flört sürecinin başlarında yaşanan cicim ayları cepleri yıkıp geçiyor.

ÇİFTLER AYDA 10 KEZ BULUŞUYORLAR

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Yapılan anketin ilki 2021 Aralık ayında ikincisi ise 2022 Aralık ayında da yapıldı. Site rastgele seçtiği 27-35 yaş arasındaki bin üyesine, flört ve nişanlılık dönemindeki harcamalarını sordu. Ankete göre çiftler, ortalama 2 yıl süren flört ve nişanlılık dönemlerinde sinema, tiyatro ya da başka bir etkinliğe katılmak, beraber yemek yemek için ayda ortalama 10 kez buluşuyorlar.

HER BULUŞMANIN MALİYETİ ORTALAMA 350 TL

Flört çiftler, ilişkinin ilk yılında ayda en az on buluşma için toplamda 55.000 TL harcıyor. Her buluşmanın ortalama maliyeti 350 TL oluyor. Sevgililer günü, doğum günleri ve yılbaşı gibi özel günlerde yenilen yemeklere, karşılıklı alınan hediyelere harcanan para 13.000 TL’yi buluyor.

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İKİNCİ YIL HARCANAN MALİYET AZALIYOR

İkinci yıl ilişkinin oturmaya başlamasıyla buluşma maliyetleri 43.000 TL seviyelerine geriliyor. İkinci yıldaki her buluşma 250 TL’ye mal oluyor. İkinci yıl hediyelere ve özel gün yemeklerine 10.000 TL harcanıyor. Bu dönemde gerçekleşen evlilik teklifi ritüelinin gideri ise ortalama 3.000 TL oluyor.

HESAP GENELLİKLE ALMAN USULÜ ÖDENİYOR

Araştırmaya göre, flört ve nişanlılık döneminde ilk ay harcamaları ağırlıklı olarak erkekler yapıyor, diğer aylar kadınlar da harcamalara katılıyor. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 20’si ilk ay dışında da buluşmalarda hesabı erkeklerin ödediğini, yüzde 75’i ise ödemelerin “Alman usulü” yapıldığını bildirdi. Kadınların hesabı tek başına üstlenme oranı ise yüzde 5’te kaldı.

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HARCAMALAR BULUŞMALARLA SINIRLI KALMIYOR

Dijital Pazarlama Direktörü Sevda Köseibiş, flört ve nişanlılık dönemlerinde harcamaların buluşmalarla sınırlı kalmadığını, erkekler ve kadınların partnerlerine güzel görünmek için giyime, cilt bakımına, kuaföre, berbere ve spora ciddi paralar harcadıklarını söyledi.


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