Ekonomik OHAL nedir? Ekonomik OHAL olursa ne olur? Kurtulmuş’tan iddialara flaş yanıt!

AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarlarından ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözlerinin ardından ‘’Ekonomik OHAL’’ tartışmaları gündeme geldi. AK Partili Kurtulmuş ise ekonomik OHAL iddialarına, "Saçma sapan bir iddia, böyle bir şey düşünülemez" yanıtını verdi.

EKONOMİK OHAL NEDİR?

Anayasanın 119. maddesinde yer alana göre, ekonomide yaşanan gelişmeler OHAL ilan etmeye imkân tanıyor. Yasada belirtilen hallerin bir ya da birden fazlasının görülmesi hâlinde yurdun bir ya da birden fazla bölgesinde altı ayı geçmemek üzere OHAL ilan edebilme imkanı tanınıyor.

OHAL NE ZAMAN İLAN EDİLİR?

Olağanüstü hâl veya kısa ismiyle bilinen OHAL, olağanüstü bir yönetim düzeninin gerekli olduğu doğal afet, ekonomik bunalım, tehlikeli salgın hastalık, kamu düzeni tehlike altına sokan yaygın şiddet vakaları gibi hâllerde başvurulan uygulamadır.

EKONOMİK OHAL OLURSA NE OLUR?

OHAL kararı alındığında, Resmî Gazetede yayınlanır ve tüm yurt geneline bilgisi verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, onay vermesiyle beraber OHAL resmî olarak faaliyete girer. Onay verilmeden evvel Türkiye Büyük Millet Meclisi bir toplantı gerçekleştirir. Meclis, OHAL zamanı üzerinde bazı değişiklikler yapabilir.

Uygulanacak olan sıkı yönetim şartları çıkarılacak olan kararnamelerle birlikte değiştirilebilir. Kararnameler Cumhurbaşkanı onayıyla, Bakanlar Kurulu'na iletilir.

OHAL kapsamında alınabilecek tedbirler şunlar olabilir:

Kişilerin tüm eşyalarının detaylı olarak aranması ve tehlike oluşturabilecek eşyalara el konulması

Belirli bölgelerde ve saatlerde kişilerin dolaşmasını veya toplanmasını yasaklama

Gazete, dergi veya broşür ürünlerinin basılmasının yasaklanması, dağıtılması ve toplanılması

OHAL bölgesine dışarıdan giren kişilere karşı önlem alınması

Ruhsatı olan tüm silahlara el konulması ve yasaklanması

Sesle yapılabilecek herhangi bir kaydın yayınlanmasını ve paylaşılmasını engelleme

Kesici ve delici eşyalarının taşınmaması ve el konulması

Her türlü bulunan cephanelerin toplatılması ve el konulması

İşçilerin iyi niyet kurallarına uymaması sonrası cezalandırılması

Kapalı veya açık herhangi bir bölgede toplanılması veya görüşülmesini yasaklama

Kişilerin toplantı yapması veya bir alanda toplanması sonucu kalabalığın dağıtılması

Dernek faaliyetlerinin belirlenen süre boyunca durdurulması

KURTULMUŞ’TAN EKONOMİK OHAL AÇIKLAMASI

Önceki günlerde ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özgenç'in sözünü ettiği Olağanüstü Hal durumunun söz konusu olmadığını vurgulayarak, "Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, önceki günlerde sosyal medya hesabından "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" yorumunda bulunmuştu. Bu yoruma İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu Türkiye'nin iflas etmesine sebep olur. Sakın ha böyle bir el uzatma olmasın" sözleriyle tepki göstermişti.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, tartışma yaratan "Ağır ekonomik bunalım sonucu OHAL ilan edilebilir" sözleriyle ilgili özür diledi. Tartışılan sözleriyle ilgili iki günde üçüncü defa açıklama yapan Özgenç, çıkış yolu olarak piyasa ekonomisini işaret etti.



