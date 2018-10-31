'Ekonomik yaptırımların ardından halkı zor günler bekliyor'

Hasan Ruhani, Pazartesi günü açıklanan ABD'nin yaptırımları sonrası, İran halkını gelecek aylarda daha zor günlerin beklediğini söyledi.

Televizyonda canlı olarak yayınlanan kabine toplantısında konuşan Ruhani, "Durum geçtiğimiz birkaç ayda halkımız için oldukça zordu ve önümüzedeki birkaç ay içerisinde daha da zorlaşabilir" dedi.



'HÜKÜMETİMİZ ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN TÜM GÜCÜNÜ KULLANACAK'

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'da yer alan habere göre, ABD'nin açıkladığı yeni yapıtırımları yorumlayan Ruhani, "Geçtiğimiz birkaç ayda halkımız, zor zamanlar geçirdi ve gelecek birkaç ayda yaşanan zorlukların devam etmesi olası. Fakat, hükümetimiz bu zorlukların üstesinden gelmek için tüm gücünü kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

'İRAN PETROLÜ ÜZERİNDEKİ AMAÇLARINIZA ULAŞAMAYACAKSINIZ'

Yaptırımların İran'ın petrol ihracatını etkilemeyeceğini savunan Ruhani, "İran petrolü üzerindeki amaçlarınıza ulaşamayacaksınız. İran'ın petrol ihracatını sıfırlayamaz ya da düşüremezsiniz" dedi.

Öte yandan, yaptırımlar sonrasında alternatif arayışlara yönelen İran'ın, özel şirketler ham petrol satışına başladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015 yılında batılı ülkeler ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında, ABD, İran'a uygulanan yaptırımlara devam edilmesine karar verilmişti.

