HABER

'Ekonomik yaptırımların ardından halkı zor günler bekliyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin son olarak açıkladığı yaptırımlar sonrası İran halkını zor günlerin beklediğini belirtti.

'Ekonomik yaptırımların ardından halkı zor günler bekliyor'

Hasan Ruhani, Pazartesi günü açıklanan ABD'nin yaptırımları sonrası, İran halkını gelecek aylarda daha zor günlerin beklediğini söyledi.

Televizyonda canlı olarak yayınlanan kabine toplantısında konuşan Ruhani, "Durum geçtiğimiz birkaç ayda halkımız için oldukça zordu ve önümüzedeki birkaç ay içerisinde daha da zorlaşabilir" dedi.


'HÜKÜMETİMİZ ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN TÜM GÜCÜNÜ KULLANACAK'

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'da yer alan habere göre, ABD'nin açıkladığı yeni yapıtırımları yorumlayan Ruhani, "Geçtiğimiz birkaç ayda halkımız, zor zamanlar geçirdi ve gelecek birkaç ayda yaşanan zorlukların devam etmesi olası. Fakat, hükümetimiz bu zorlukların üstesinden gelmek için tüm gücünü kullanacaktır" ifadelerini kullandı.

'İRAN PETROLÜ ÜZERİNDEKİ AMAÇLARINIZA ULAŞAMAYACAKSINIZ'

Yaptırımların İran'ın petrol ihracatını etkilemeyeceğini savunan Ruhani, "İran petrolü üzerindeki amaçlarınıza ulaşamayacaksınız. İran'ın petrol ihracatını sıfırlayamaz ya da düşüremezsiniz" dedi.
Öte yandan, yaptırımlar sonrasında alternatif arayışlara yönelen İran'ın, özel şirketler ham petrol satışına başladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2015 yılında batılı ülkeler ile İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrasında, ABD, İran'a uygulanan yaptırımlara devam edilmesine karar verilmişti.

Whatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayınWhatsapp'tan gelen tehlike! O mesajı sakın açmayın
İklim değişikliği ile mücadele için iyi haberİklim değişikliği ile mücadele için iyi haber
Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildiSuudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi Hasan Ruhani ABD İRAN yaptırım Trump

En Çok Okunan Haberler

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

MHP'den İstanbul için dikkat çeken isim! Bedrettin Dalan kimdir?

MHP'den İstanbul için dikkat çeken isim! Bedrettin Dalan kimdir?

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım!

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Söylentisi bile yetti! 'Süper loto' hayatını kabusa çevirdi

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Sunucu Murat Başoğlu serbest bırakıldı

Vahşetin böylesi! Başını kesip, kaburgalarını çıkardılar, yetmedi...

Vahşetin böylesi! Başını kesip, kaburgalarını çıkardılar, yetmedi...

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bize gelin bizim büyüklerimiz nasıl açıklama yapıyorlar görün ne krizi diye safa yatmayı gelin bizimkiler öğretsinler size
hadi sizi geçtik biz türkiyeye adamlar daha yaptırım yapmadan devalüasyon olduda sizde ekonomi ne hale gelir allah bilir
Bu mollalar iranı mahvettıler. İran halkının hıcbırı bunlardan memnun degıl, adamlar dıktatorler zorla basta kalıyorlar. Halk ıstemıyor bunları.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da düşen uçaktan geriye kalanlar

Endonezya'da düşen uçaktan geriye kalanlar

Tehlikeli gerginlik! İngiliz jetleri havalandı

Tehlikeli gerginlik! İngiliz jetleri havalandı

İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

İklim değişikliği ile mücadele için iyi haber

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

Trump'tan sert tehdit! Yüzlerce asker geldi, daha da gelecek!

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.