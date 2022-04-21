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EKPSS ne zaman yapılacak 2022? Saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ekranı!

21.04.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EKPSS ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yazılı açıklamanın ayrıntıları için internette araştırma yapmaya devam ediyor. ÖSYM, sınav belgelerinin erişeme açıldığını duyurmuştu. Peki EKPSS ne zaman yapılacak 2022? Saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ekranı...

EKPSS ne zaman yapılacak 2022? Saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte ÖSYM 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ekranı!

EKPSS ne zaman yapılacak? Sınava kısa bir süre kala günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Sınav için başvuruda bulunan kişiler, sınava girecekleri yer bilgisinin de bulunduğu giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinde edinebilecek. Peki EKPSS ne zaman yapılacak 2022? Saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? Sınava ilişkin detaylar ve ÖSYM 2022 EKPSS sınav giriş belgesi ekranı haberimizde...

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK 2022?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) 24 Nisan 2022 Pazar günü yapılacak.

EKPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, önümüzdeki Pazar günü saat 10.15’de başlayacak. Sınava girecek öğrencilerin saat 10.00'dan sonra binaya alınmayacağı aktarıldı.

EKPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 60 dakika sürecek.

ÖSYM 2022 EKPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2022-EKPSS için adaylar, 24 Nisan Pazar günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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ÖSYM sınav
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