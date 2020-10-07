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EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 tarihi ne zaman? EKPSS ücreti nereye yatırılıyor?

EĞİTİM HABERLERİ  | 07.10.2020 22:32 | Son Güncelleme

Uzun süredir merak edilen EKPSS ne zaman yapılacak sorusu yanıt buldu. Pandemi nedeniyle ertelenen sınav adaylar tarafından merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre EKPSS 2020 tarihi belli oldu. ÖSYM ek başvuru tarihlerini de açıkladı. Peki, EKPSS ücreti nereye yatırılıyor? İşte detaylar...

EKPSS ne zaman yapılacak? EKPSS 2020 tarihi ne zaman? EKPSS ücreti nereye yatırılıyor?

Uzun süredir adaylar tarafından EKPSS sınavı ne zaman 2020 sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavın ne zaman yapılacağına dair büyük bir belirsizlik vardı. Son olarak ÖSYM tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na dair bir duyuru yapıldı. Duyuruda EKPSS geç başvuru ile ilgili de bilgi verildi. Peki, engelli KPSS sınavı ne zaman yapılacak? Ek başvuru yapanlar tarafından EKPSS ücreti hangi bankaya yatırılacak? İşte detaylar...

EKPSS EK BAŞVURU NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile ilgili olarak yapılan duyuruya göre ek başvuru tarihleri 6-7 Ekim 2020 olarak belirlendi. EKPSS 2020 ek başvuru için adaylar, başvurularını ÖSYM aday işlemleri sistemi olan ais.osym.gov.tr üzderinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulaması aracılığıyla 7 Ekim 2020 saat 23.59’a kadar yapabiliyor.

EKPSS 2020 tarihi ile ilgili duyuruyu bekleyen ve 24 Ocak-12 Şubat 2020 ya da 11-12 Mart 2020’de başvuru yapmış olan adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmiyor. Sınav başvurusunu 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihlerinde ya da 11-12 Mart 2020 tarihlerinde ya da 6-7 Ekim 2020 tarihlerinde yapmış olan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenlerle sınava başvurdukları öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar; 6-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yine ÖSYM aday işlemleri sistemi olan ais.osym.gov.tr üzerinden sınav merkezi tercihi ve öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebiliyor.

EKPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Oldukça uzun zamandır merak edilen ve araştırılan EKPSS sınavı ne zaman sorusu da nihayet yanıt buldu. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

EKPSS ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

EKPSS 2020 ne zaman sorusunun ve ek başvuru tarihlerinin belli olmasıyla beraber ek başvuruda bulunan adaylar sınav ücreti ödemeleriyle ilgili olarak da arayış içerisine girdi. 6-7 Ekim 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların sınav ücretlerini 6-8 Ekim 2020 tarihleri arasında yatırması gerekiyor. EKPSS ücret ödeme işlemi için ödemelerini banka şubesinden yapacak olan adaylara 8 Ekim 2020 mesai saati bitimine kadar süre tanınıyor.

Bunun yanı sıra ÖSYM’nin resmi internet sitesindeki e-işlemler sayfasında bulunan “ödemeler” bölümünden kredi kartı ya da banka kartıyla ödeme yapacak olan adaylarla banka ATM’leri veya online bankacılık yöntemiyle ödeme yapacak olan adaylar 8 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar ödemelerini gerçekleştirebiliyor.

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