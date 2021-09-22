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Ekran altı kamera teknolojisi orta segment cihazlara geliyor

22.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslında ekran altı kameralara dair söylentiler yeni değil. Yaklaşık olarak 3 yıldır ekran altı kameralara dair bazı söylemler ve raporlar görüyoruz. Nitekim Vivo ve ZTE bu konuda somut adımlar da attılar.

Ekran altı kamera teknolojisi orta segment cihazlara geliyor

Fakat genel olarak kullanıcılar ekran altı kameraların, normal selfie kameralar kadar başarılı olmadığını düşünüyorlar.

Bu düşüncenin sebebi de gayet basit. Ekran altındaki kameralarda görüntü öyle ya da böyle bozuluyor. Fakat son dönemde yapılan çalışmalar ile birlikte bazı engeller de aşılmaya başlamış durumda.

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2023 YILINDA ÇENTİK TARİH OLABİLİR

Yayınlanan raporlara göre ekran altı kameralara sahip telefon sayısının 2022 yılında patlama yapması bekleniyor. Bir sonraki yılda ise şimdiki damla çentik ve delikli ekran tasarımlarının tarih olması muhtemel.

Elbette bunlar basit bir tahminden ibaret. Fakat önümüzdeki yıl ekran altı kameraların yaygınlaşması hayli olası görünüyor. Keza şimdiden pek çok firma bu teknolojiyi üst segment cihazlarında kullanmaya başladı. 2022 ile birlikte bu teknolojinin orta segment cihazlara indirgenmesi bizleri çok fazla şaşırtmayacaktır.

Muhtemelen Xiaomi ve Oppo gibi kullanıcı odaklı firmalar bu konuda öncü isimler olacaklardır. Yine de bekleyip göreceğiz. Şimdilik 2022 yılı hakkında konuşmak için biraz erken.

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