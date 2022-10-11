Ekran kartı sıcaklığı kaç olmalı? İdeal sıcaklık nedir, ekran kartı çok ısınırsa ne olur?

Özellikle son zamanlarda dijital ortamların ve kullanıcı sayılarının artması nedeniyle cihazlardaki ekran kartları daha da önem kazanmıştır. Bir ekran kartının sıcaklık seviyesi belli bir derecenin altına inmemeli ya da ideal seviyenin üzerine çıkmamalıdır. Aksi takdirde ekran kartında sorunlar yaşanabilir. Sorunların devam etmesi, cihazın performansını da düşürebilir.

Ekran kartının ideal sıcaklık derecesi, o ekran kartının belleği, içeriği, doluluk seviyesi ile de ilgili olarak değişkenlik gösterebilir. İçeriğine ve taşıdığı yüke göre farklı derecelerde çalışmaya devam etmesi gerekir. Bu farklılıklar cihazın üretim amacına göre de değişebilir. Örneğin bir oyun bilgisayarının ideal ekran kartı sıcaklığı diğer cihazlardan farklı olabilir.

Ekran kartı sıcaklığı nasıl ölçülür?

Masaüstü ya da dizüstü bilgisayarların yüksek performanslarla çalışması için ekran kartlarının sıcaklık seviyeleri ideal derecelerinden uzaklaşmamalıdır. Kullanılan bilgisayardaki ekran kartının sıcaklık değerini bilmek, bir sorun yaşandığında müdahale etmek açısından oldukça önem taşır.

Ekran kartının sıcaklığı kullanıcı tarafından kolayca ölçülebilir. Windows işletim sistemi kullanılan bilgisayarlarda herhangi bir üçüncü parti uygulamasına ihtiyaç duymadan ölçüm yapılabilir.

İlk olarak görev yöneticisine girilir.

Bu kısımdan performans sekmesine tıklanır.

GPU sıcaklığı yazan kısımda görünen ekran kartı ısısına bakılır.

Eğer ekran kartı sıcaklığı görünmüyorsa veya GPU sekmesi listede mevcut değilse ekran kartı yazılımı güncelleme gerektiriyor demektir.

Görünen değer ideal ekran kartı sıcaklığında olmalıdır.

Değilse gerekli müdahale yapılarak sorun giderilmelidir.

İdeal ekran kartı sıcaklığı derecesi ne olmalıdır?

İdeal ekran kartı sıcaklık seviyesi 30 ve 50 dereceler arasında olmalıdır. Eğer cihaz bir oyun bilgisayarı ise normal seviye 80 derecedir. Boş olan bir ekran kartı için ideal ısı seviyesi 30 derece ve 35 dereceleri geçmemelidir. Bir ekran kartının sıcaklığının seksen derece olması ise ideal yüke sahip anlamına gelir.

Ekran kartı çok ısınırsa ne olur?

Ekran kartı fazla ısınıyorsa ilk yapılacak işlem yazılım güncellemelerini kontrol etmek olmalıdır. Sorun giderilmediği takdirde cihazın performansı düşecek ve cihazda yavaşlamalar, kendi kendine kapanmalar başlayacaktır.



