Ekrem İmamoğlu ‘2 hafta sonra açıklayacağım!’ diyerek duyurdu! Herkes merak ediyor; İstanbul büyük depreme hazır mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğarken olası bir İstanbul depremi ilgili senaryoları da herkes merak etmeye başladı. Türkiye’nin adeta kalbi olan şehirde böylesine büyük afetin sonuçları herkesi korkuturken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önemli açıklamalar geldi.
İmamoğlu, çıktığı bir deprem özel canlı yayınında "İstanbul'un büyük depreme hazır mı?" sorusuna "Depremin ilk günü arkadaşlarıma ‘bir hazırlık yapın’ dedim. 2 hafta sonra vatandaşlarımıza kendi mesuliyetlerimizi, yaptıklarımızı yapamadıklarımızı anlatacağım” şeklinde cevap verdi.
Uğur Dündar'ın tv100'de sunduğu deprem özel yayınına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'un büyük depreme hazır mı?" sorusunu yanıtladı.
İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
Depremin ilk günü arkadaşlarıma ‘bir hazırlık yapın’ dedim. ‘Yaptıklarımız, yapmayı taahhüt ettiğimiz, devletimizin başka kurumlarıyla iş birliği halinde yapmak zorunda olduklarımız, İstanbul’un vizyon planı, İstanbul’un geleceğe dönük depremle mücadelesindeki aşamaları’ vatandaşları anlatacağım’ dedim. 2 hafta sonra vatandaşlarımıza kendi mesuliyetlerimizi, yaptıklarımızı yapamadıklarımızı anlatacağım. ‘Hem çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batıran bir dille bunu anlatmayı bana hazır edin’ dedim. Kafamızı kuma sokmadık, hiç kimsenin yaptığı işe mâni olmadık.