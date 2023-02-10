HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu ‘2 hafta sonra açıklayacağım!’ diyerek duyurdu! Herkes merak ediyor; İstanbul büyük depreme hazır mı?

Ekrem İmamoğlu ‘2 hafta sonra açıklayacağım!’ diyerek duyurdu! Herkes merak ediyor; İstanbul büyük depreme hazır mı?

10.02.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kahramanmaraş’taki depreme ağlarken bir yandan da tehlikenin yaklaştığı İstanbul’daki deprem hazırlıklarını merak ediyor. Peki İstanbul büyük depreme hazır mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında cevapladı. İmamoğlu ‘2 hafta sonra açıklayacağım’ diyerek “kendi mesuliyetlerimizi, yaptıklarımızı yapamadıklarımızı anlatacağım. ‘Hem çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batıran bir dille bunu anlatmayı bana hazır edin’ dedim” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ‘2 hafta sonra açıklayacağım!’ diyerek duyurdu! Herkes merak ediyor; İstanbul büyük depreme hazır mı?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğarken olası bir İstanbul depremi ilgili senaryoları da herkes merak etmeye başladı. Türkiye’nin adeta kalbi olan şehirde böylesine büyük afetin sonuçları herkesi korkuturken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan önemli açıklamalar geldi.
İmamoğlu, çıktığı bir deprem özel canlı yayınında "İstanbul'un büyük depreme hazır mı?" sorusuna "Depremin ilk günü arkadaşlarıma ‘bir hazırlık yapın’ dedim. 2 hafta sonra vatandaşlarımıza kendi mesuliyetlerimizi, yaptıklarımızı yapamadıklarımızı anlatacağım” şeklinde cevap verdi.

Uğur Dündar'ın tv100'de sunduğu deprem özel yayınına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "İstanbul'un büyük depreme hazır mı?" sorusunu yanıtladı.

2

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"ARKADAŞLARIMA ‘BİR HAZIRLIK YAPIN’ DEDİM"

Depremin ilk günü arkadaşlarıma ‘bir hazırlık yapın’ dedim. ‘Yaptıklarımız, yapmayı taahhüt ettiğimiz, devletimizin başka kurumlarıyla iş birliği halinde yapmak zorunda olduklarımız, İstanbul’un vizyon planı, İstanbul’un geleceğe dönük depremle mücadelesindeki aşamaları’ vatandaşları anlatacağım’ dedim. 2 hafta sonra vatandaşlarımıza kendi mesuliyetlerimizi, yaptıklarımızı yapamadıklarımızı anlatacağım. ‘Hem çuvaldızı kendine iğneyi başkasına batıran bir dille bunu anlatmayı bana hazır edin’ dedim. Kafamızı kuma sokmadık, hiç kimsenin yaptığı işe mâni olmadık.

"170 BİN ORTA HASARLI, 90 BİN AĞIR VE ÇOK HASARLI BİNA RİSKİ TESPİT ETTİK"

  • İstanbul’da bina inceleme yapma konusunda büyük bir çalışma yaptık. 107 bin bina ziyareti, 30 bin bina incelemesine ulaştık. Risk tespitinde 170 bin orta hasarlı bina riski tespit ettik. 90 bin ağır ve çok hasarlı bina riski tespit ettik. 24 seneye rağmen deprem tehdidi kapıda.

3

"BİZE TEKLİFTE BULUNAN 70 BİN BİNAYA ULAŞTIK"

  • ‘İstanbul yenileniyor’ kampanyası yürütüyoruz. Bize teklifte bulunan 70 bin binaya ulaştık. KİPTAŞ, BİMTAŞ, İMAR A.Ş. bir arada sokağa girip bina müteahhit ile anlaşamıyor mu siz zorlayacaksınız ikna edeceksiniz. Şu an onlarca binayla, siteyle imza atmış durumdayız. Vatandaşa yakışanı yapmak adına ‘ya binanızı yenileyeceğiz ya da binanızı güçlendireceğiz. Senin binanı sana mezar yapmayacağız’ demeliyiz, önerimiz bu. Yüksek şiddetle önerimize devam edeceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul depremi ile ilgili Naci Görür’den yeni açıklama: ‘Artık uzatmaları oynuyoruz’ İstanbul depremi ile ilgili Naci Görür’den yeni açıklama: ‘Artık uzatmaları oynuyoruz’
'Belediye personeli yardımları çaldı' iddiası... "Vicdansızların yeri yok"'Belediye personeli yardımları çaldı' iddiası... "Vicdansızların yeri yok"
Türkiye'yi yasa boğan depremde ölü sayısı giderek artıyor!Türkiye'yi yasa boğan depremde ölü sayısı giderek artıyor!
Anahtar Kelimeler:
deprem Ekrem İmamoğlu istanbul depremi haberler

En Çok Okunan Haberler

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

3 milyon TL'lik ibretlik hikaye! Altın makasla açtılar...

Ünlü sunucudan sürpriz karar! "Yok artık..."

Ünlü sunucudan sürpriz karar! "Yok artık..."

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

Hatay'daki arama kurtarmada yaşanan çarpıcı olayı anlattı! 'Üzülerek paylaşıyorum...'

İsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

İsviçreli deprem bilimciden dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması

'23 yılını geçirdik' diyerek uyardı: 'Artık uzatmalara oynuyoruz'

'23 yılını geçirdik' diyerek uyardı: 'Artık uzatmalara oynuyoruz'

Elazığ'da 7 katlı bina beşik gibi sallandı!

Elazığ'da 7 katlı bina beşik gibi sallandı!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.