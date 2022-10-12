Ekrem İmamoğlu canlı yayın açıp duyurdu! 'İstanbulluları bekliyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yenilenen Beyazıt Meydanı'nda Twitter hesabından canlı yayın açtı ve İstanbullulara çağrıda bulundu. Projenin neden uzun sürdüğü ile ilgili detayları da açıklayan İmamoğlu, "Bizi izlemeye devam edin, bizi yalnız bırakmayın." diye konuştu.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Burası çok özel bir alandı. İstanbul'un bu sihirli dünyası beni de içine aldı. Çınaraltı'nı yaşatacağız. Niye bu kadar uzun sürdü? Çok metruk ve çok kötü bir alandı. Çok özenli bir çaba gösterdik. Günün sonunda burada çok özenli bir çalışmayla izinleri aldık. Alt kademeye doğru inişini de çok estetik bir biçimde yorumladık. Marmara Denizi'ni muazzam bir görüntüyle izleme fırsatı da bulunacak. Yarından sonra burada İstanbulluları bekliyoruz. Konuşalım, fikirleşelim. Sarayburnu'ndan Eminönü'ne, Balat'tan Karasurları'na... Bunları paylaşacağız. Gerçekten 60 projeyi, tarihi yardımada nasıl ihmal edilmiş onu da konuşacağız. Bu arada Ordu Caddesi'ni yayalaştırdık. Alan yönetimi şeklinde bir tasarrufla hareket edeceğiz. Böylelikle meydanlarımızın etkinliğini artıracağız. Size layık olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin, bizi yalnız bırakmayın. Neyle, dualarınızla, güzel enerjinizle, bizi takip ederek... Her şey çok güzel olacak."



