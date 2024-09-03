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Ekrem İmamoğlu canlı yayında 'Hodri meydan' diyerek açıkladı: 'İktidar, Yargıtay karar gününü göremez'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
03.09.2024 22:15
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki dava ile ilgili açıklamalarda bulundu. "İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez" diyen İmamoğlu, "Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan. Her şey ortada" dedi. Kılıçdaroğlu ile ilgili İmamoğlu "Ben kendisine çok değer veririm ve 'başımın tacı' cümlem çok samimidir. Onun da bana çok değer verdiğini bilirim" açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu canlı yayında 'Hodri meydan' diyerek açıkladı: 'İktidar, Yargıtay karar gününü göremez'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtladı. Hakkındaki dava ile ilgili konuşan İmamoğlu, "İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar" dedi.

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İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMASI: 'KENDİSİNE ÇOK DEĞER VERİRİM'

Ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla kader birliği yapmış bir kişiyim. Biz 2010'dan beri bir kader birliği yaptık. Biz sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile iyi bir diyaloğa sahip olduk ve hep olacağız.

Biz her şeye rağmen süreci farklı yerlere evirip çevirseler de biz bir birine değer veren iki insanız. Ben kendisine çok değer veririm ve 'başımın tacı' cümlem çok samimidir. Onun da bana çok değer verdiğini bilirim.

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Elbette ters düştüğümüz konular olmuştur. Özellikle değişim süreci ve sonrasındaki zaman diliminde farklı düşüncelerimiz olmuştur ama bu bizim aramızı bozamaz.

16 yıldır siyasette kader birliği yapanlar bir araya geldiklerinde elbette ki siyaseti, CHP'de olanları konuşur.

KENDİSİNE AÇILAN DAVA: 'İKTİDAR YARGITAY KARAR GÜNÜNÜ GÖREMEZ'

"Duyuyoruz ki herkes gergin. Ben de diyorum ki Allah aşkına ceza mı? Hemen verin. Buradan söylüyorum Uğur Bey. Bu millet öyle bir ceza keser ki... Hemen İstinaf karar versin, hemen. Ceza mı keser? Verin. Adalet bekliyoruz. Bu saçmasapan davayla Cumhuriyet'i, demokrasiyi niye zedeliyorsunuz?

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Bir ceza vererek bu ülkenin yurt dışına olan itibarsız yüzünü daha da itibarsız hale getireceksiniz. Ekonomi berbat, ekonomiyle ilgili yarattığınız güvensizliği daha da derinleştireceksiniz. Kim kazanacak?

Bu mahkeme de ceza verip de milletin cebine para girecekse, ekonomi düzelecekse cezaya razı olalım. Böyle bir şey olabilir mi? Müthiş bir yargısal taciz yaşatıyorlar. Söylüyorum: İstinaf hemen karar versin. Ceza mı verecek, hemen versin. Zan altında bırakmayın yargıyı. Bir an önce kararınızı verin.

Her türlü duyum geliyor. Ben her şeye rağmen yargıya güvenmek istiyorum. Bu ülkenin adalet sistemine güvenmek istiyorum. Taciz değil de ne Allah aşkına? İstinaf hakkımda ceza versin, iktidar Yargıtay karar gününü göremez. Bu millet ayağa kalkar. Bu milletin iradesine karşı yargı ile bir müdahale yapan aklın, İstinaf olumsuz bir karar versin, bu iktidar Yargıtay'daki kararın sonucu göremeden gider.

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Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan. Her şey ortada. Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli. Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin meshulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyrun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar."

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