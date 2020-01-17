Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

İstanbul'da ücretsiz ulaşımın kapması genişletildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden konu ile ilgili, "İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Bir vaat daha hayata geçiyor...



İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir. pic.twitter.com/e2jWN5o2xh — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 17, 2020

Hayata geçen uygulama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alıyordu.



