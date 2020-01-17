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  4. Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 13:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuk annesinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi mecliste oybirliği ile kabul edildi. Ekrem İmamoğlu, kararla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İstanbul'da ücretsiz ulaşımda yeni dönem

İstanbul'da ücretsiz ulaşımın kapması genişletildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya üzerinden konu ile ilgili, "İstanbul'da 4 yaş ve altındaki 1 milyon 160 bin çocuğumuzun annelerinin ücretsiz ulaşım kartı hakkı elde etmesi, Sayıştay’ın olumlu görüşünün alınması kaydıyla meclis komisyonundan geçmiş ve sonrasında meclisimizden oybirliği ile kabul edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Hayata geçen uygulama İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ücretsiz ulaşım

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