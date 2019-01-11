Ekrem İmamoğlu: İstanbul ile çok işim var

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "Benim İstanbul ile çok işim var, İstanbul ile ilgili üretmem gereken çok proje var, çözmem gereken çok sorun var" dedi.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, ardından CHP eski Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etti. İmamoğlu, bugün de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde görüştü. Yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, Baykal'ı ziyaretine ilişkin, "Çok güzel ve moralli bir görüşme oldu. Bizi motive eden çok değerli düşüncelerini sayın genel başkanımızdan aldım. Kendilerine şifalar diledim. Bize eşi hanımefendi ve oğlu eşlik ettiler" dedi.

'İSTANBUL İLE İLGİLİ STRATEJİMİZİ KONUŞTUK'

İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile ise İstanbul ile ilgili çalışmaları ve stratejileri, özellikle seçimde neler söyleyeceklerine dair görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyerek, "Çok kıymetli fikirlerini bizimle paylaştılar. Notlarımızı aldık ve bir an önce İstanbul gündemine dahil olmak için şimdi yola çıkıyoruz. Umarım çok güzel bir kampanya ve çok güzel bir İstanbul yerel seçim süreci yaşayacağız. İstanbulluların umut ettiği ya da İstanbulluların beklediği ne varsa bizim sunacağımız hususlarda bunları bulacaklar. 1 Nisan itibarıyla bizleri güzel bir İstanbul bekliyor" dedi.

'İSTANBUL'UN İLÇE ADAYLARIYLA İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR'

Bir gazetecinin "İstanbul'un ilçe adayları henüz belli olmadı. Bu konuda sayın genel başkana önerileriniz oldu mu?'' sorusuna İmamoğlu ''Partimizin bu konuda İstanbul'da il başkanlığımız vasıtasıyla çok olgun bir süreç yönettiğini görüyorum. Özellikle bütün aday adaylarını irdeleyen, görüşmeler yapan başta örgütsel bütünlük içerisinde ilçe başkanlarını devreye sokan bir konsensus alanı oluşturuyor partimiz. Muhtemelen il başkanımızla oluşacak bu liste tabii ki genel merkezimizin karar verici kurulları ile buluşacak. Tabii ki bu süreç devam ediyor. Bu süreç ile ilgili olarak bugün herhangi bir bilgi paylaşımımız olmadı. Ama hızlı olması konusunda bir an önce netleşmesi konusunda bir fikir birliğimiz oldu genel başkan ile. Bunun için alt yapının oluşması lazım ve İstanbul'dan bu kavramların genel merkeze ulaşması lazım. Başka görüşmeler de oluyordur. Tümüyle bu bütüncül siyasi yol haritası devam ediyor ama bugünkü gündemimizin içerisinde çok fazla yer bulan bir konu değildi" diye cevap verdi.

İmamoğlu, İstanbul ile çok işi olduğunu belirterek, "İstanbul ile ilgili üretmem gereken çok proje var, çözmem gereken çok sorun var" dedi

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