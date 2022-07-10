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Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

10.07.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşanan sel felaketi nedeniyle gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Tatilde olduğu iddialarıyla gündeme gelen İmamoğlu'na Fox Tv Ana Haber sunucusu Burak Birsen tepki gösterdi. Birsen canlı yayında, "Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti, karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım." dedi.

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sert tepki! 'İnanamadım ilk başta' dedi ve ekledi: "Keyfiniz yerinde"

İstanbul'da dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. Yağış nedeniyle birçok ilçede taşkınlar meydana geldi. Öte yandan yaşanan sel felaketi nedeniyle gözler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi.

Tatilde olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, Bayram günü ikindi saatlerinde il dışında olduğunu söylemişti.

Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı: Ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren...Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı: Ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren...

"ŞU AN TATİL YAPIYORSUNUZ, KEYFİNİZ YERİNDE"

İmamoğlu'nun İstanbul'da olmamasına Fox Tv Ana Haber sunucusu Burak Birsen canlı yayında tepki gösterdi.

Birsen, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İmamoğlu, siz huzurlusunuz belli ki. İstanbul'da değilsiniz, şu an tatil yapıyorsunuz, keyfiniz yerinde. Ama inanın İstanbullular keyifli bir bayram geçirmiyor. Sizin, görevinizin başında olmanız gerekiyor ama yoksunuz. Şunu merak ettik, kimsenin hakkını yemeyelim, istihbarat şefimiz Fersun Yelken'e sordum, 'Acaba Ekrem Bey nerede?' Çünkü İstanbul'da olduğunu düşünüyordum ben de, inanmadım ilk başta. Yardımcısı, İmamoğlu'nun şehir dışında olduğunu söyledi. Yani Ekrem Bey, ailesiyle beraber tatildeymiş, eskiden yaptığı gibi. Eskiden de sel felaketi yaşanırken Bodrum'da tatildeydi, depremzedeleri ziyaret ettikten sonra kayak tatiline gitmişti, karla mücadele edilirken büyükelçilerle görüşmeye gitmişti. Bunları yapmamak lazım."

"BAYRAM GÜNÜ İKİNDİ SAATLERİNDE AİLEMLE İL DIŞINDAYDIM"

Tatilde olduğu iddialarıyla ilgili de açıklamada bulunan İmamoğlu "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." demişti.

ekrem

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