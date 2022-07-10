Ekrem İmamoğlu'ndan 'sel' ve 'tatil' paylaşımı: Ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren...

İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. İBB'den yapılan açıklamaya göre anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü.

İMAMOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İmamoğlu yaptığı açıklamada "İstanbul’a bir gecede, ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. 3.179 personelimiz olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Haramidere’de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

"BAYRAM GÜNÜ İKİNDİ SAATLERİNDE AİLEMLE İL DIŞINDAYDIM"

Tatilde olduğu iddialarıyla ilgili de açıklamada bulunan İmamoğlu "Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle il dışındaydım. Sabaha karşı 03.30’dan itibaren yağışı takip ettim, ekipleri yönettim. 3 binden fazla emekçi ve yöneticilerimle koordine olduk. İstanbul sıradışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır.Tüm hemşehrilerime huzurlu bayramlar dilerim." dedi.





