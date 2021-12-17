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Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna yanıt

17.12.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. İmamoğlu, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek." yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Cuma namazını tarihi Hunat Camisi'nde kılan İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı Millet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır."

İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Kayseri
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