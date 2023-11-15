Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! 'Bir iddiayı daha ortaya koyuyorum' diyerek duyurdu

Esenler'de katıldığı İSKİ Yenikapı Havzası Yatırımları Temel Atma Töreni'nde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bizim partimiz göğsünü gere gere kendi partisinde demokrasinin var olduğunu, eskiye, geçmişe saygı duyduğunu, yeniye ve geleceğe de açık olduğunu ispat etmiş, demokrat bir partidir. Bu değişim ve dönüşümü göstermenin bir başka kavramı vardır. Biz yaşadığımız şehirlerde, yetki alıp görev yaptığımız kentlerde Allah şahittir ki hiçbir belediye başkanımızı hiçbir belediyemizden ayırmayız. Seçilmiş arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz ama daha fazla biz milletimize saygı duyuyoruz. Dolayısıyla seçen, seçmeyen kavramıyla bakmıyoruz, bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR İDDİAYI DAHA ORTAYA KOYUYORUM"

İmamoğlu konuşmasının devamında 16 milyon insanın tamamının oyuna talip olduğunu söyleyerek, "Yerel seçim sürecinde hep birlikte hareket ederek milletin tabanda kuracağı uyumlu, akılcı, mantıklı, yüzü milletine dönük bir partim var deniyor. Partimizin desteğini tabii ki alacağız. Farklı siyasi görüşlerde kimin oyuna talipsin derseniz vallahi ben bu konuda biraz aç gözlülük yapıyorum. Ben bu kadim şehrin 16 milyon insanının tamamının oyuna talibim. Bir iddiayı daha ortaya koyuyorum, yine Allah şahittir ki siyasi görüşü ne olursa olsun birini öbüründen ayırmadan 16 milyon insanımızın geçmişi, etnik kökeni, inancı ne olursa olsun her hususta duygularının karşılığını bulduğu, yaşamsal özgürlüklerinin onlara verildiği, hiçbirine sen şusun sen busun denilmediği bir kurum, bir şehir, bir kent yaşamı vadediyorum. Eşitlik ve özgürlük vadediyorum. İşin ucunda hep birlikte her şeyin çok güzel olduğu bir Mart ayı daha yaşamayı diliyor ve umut ediyorum" dedi.



Kaynak: DHA





