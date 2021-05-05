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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan, 'el bağlama' göndermesi: Bak elin arkada geziyorsun

Ekrem İmamoğlu'ndan, 'el bağlama' göndermesi: Bak elin arkada geziyorsun

05.05.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türbede ellerini arkada bağladığı için inceleme başlatılan Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı'na "Elin arkada geziyorsun. Arada karışık yap. Tek tip yapınca uydurmak kabiliyetleri artıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen yıl İstanbul Valiliği’nin düzenlediği fetih kutlamalarında, Fatih Sultan Mehmet Türbesi’ndeki anma törenine katıldı. İmamoğlu ellerini arkadan bağlayarak yürüyünce, ‘saygısızlık’ yaptığı gerekçesiyle bazı eleştiriler aldı.

''BAK ELİN ARKADA GEZİYORSUN''

Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet'in türbesinin önünde ellerini arkaya bağladığı gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan ve ifadesi istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, inceleme gezisinde, elleri arkada yürüyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e “Bak elin arkada geziyorsun” dedi.

Genç de İmamoğlu'na “Allah'tan Fatih heykelini daha koymamışlar. Ama burada hep böyle yürüyor millet biz de alışkınız” karşılığını verdi.

''BİZ ÇOCUKLUĞUMUZDAN BERİ YAPARIZ''

Karadeniz'de halkın ellerini arkada bağlayarak yürüdüğünü söyleyen İmamoğlu, “Arada karışık yap. Yani bazen böyle dur, bazen başının arkasına koy. Karışık olsun kafaları karışsın. Tek tip yapınca uydurmak kabiliyetleri artıyor. Karadeniz’de biliyorsun, yokuş yukarı çıkıyorsan adam elleri böyle gider. Biz çocukluğumuzdan beri yaparız” diye konuştu.

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