HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Giresun'da AK Parti'nin 'Mülakat' vaadiyle ilgili dikkat çeken sözler '21 yıl sonra mı...'

Ekrem İmamoğlu'ndan Giresun'da AK Parti'nin 'Mülakat' vaadiyle ilgili dikkat çeken sözler '21 yıl sonra mı...'

15.04.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasilerin seçim çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da vatandaşlara seslendi. AK Parti'nin 'Mülakat' vaadiyle ilgili konuşan İmamoğlu, "21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız, hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi 'Artık mülakat yok' demek" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Giresun'da AK Parti'nin 'Mülakat' vaadiyle ilgili dikkat çeken sözler '21 yıl sonra mı...'

Giresun’a gelen İBB Başkan Ekrem İmamoğlu, Atatürk Meydanı’nda vatandaşlara hitap etti. AK Parti’nin ‘mülakat’ vaadini eleştiren “21 yıl sonra mı aklınıza geldi” diyen Ekrem İmamoğlu, “21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız, hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi 'Artık mülakat yok' demek. 21 yıl yönettiniz, ‘artık mülakat yok’ diyorsunuz. 21 yıl bu ülkeyi yönettiniz, şimdi gelip ‘fındığın sorununu biz çözeriz’ diyeceksiniz. Giresunlu buna kahkaha ile güler. Bunların dediğine inanmayın. Ama biz size söz veriyoruz. Biz tek bir vatandaşımızın dahi hakkını yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

06fa9329cd74a40e8ffe590c7db9c309

"NE DEMİŞLERDİ: 'BUNLAR GELİNCE YARDIMLARI KESERLER' BİZ NE YAPTIK; 5 KATINA ÇIKARDIK"

Gençlere ‘Mutlaka oy kullanın’ çağırısında bulunan İmamoğlu, “Gençler, hiçbirinizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Hiçbirinizin hakkınızı yedirmeyeceğiz ama sınavda ama işe girerken, hiçbir yerde yedirmeyeceğiz. Memleketimizin itibarını yükselteceğiz. Gençlerin üreteci, yaratıcı olması için onları özgür kılacağız. Gençlerimizin sesinin kısıldığı değil, sesinin gür çıktığı bir Türkiye var edeceğiz. Bu ülkenin teminatı olan gençlerimiz, mutlaka ve mutlaka oy kullanın. Biz liyakata önem vereceğiz. Biz memleketimizin evlatları ile bu ülkeyi yöneteceğiz. Sadece bir avuç insan ile ülkeyi yönetme devrine son vereceğiz. Onlara 'Evinize gidin hadi, güle güle' diyeceğiz. Gençlerimiz hayallerini artık bu topraklarda kurmuyor. Biz bu şehrin her katma değerini yücelteceğiz. İnsanları kandırdıkları bu döneme son vereceğiz. Ne demişlerdi 'Bunlar gelince yardımları keserler.' Biz ne yaptık; 5 katına çıkardık. Biz insanlarımızı zengin yapmaya, üretmeye ve ürettirmeye geliyoruz” diye konuştu.

59947c5ff39e7de6b38cd0cf853f2f46

"BİR YÖNETİCİNİN VATANDAŞA HADDİNİ BİLDİRDİĞİ DEĞİL, VATANDAŞ KARŞISINDA HADDİNİ BİLDİĞİ BİR SİSTEMDİR CUMHURİYET"

Bunun bir revizyon dönemi olduğunu, bir kişinin değil, milletin dediğinin olduğu, devletin halka gücünü değil, şefkatini gösterdiği bir dönemin geldiğini ifade eden İmamoğlu, “Konuşurken döver, söver gibi değil, güler yüzlü bir dönem geliyor. Bir yöneticinin vatandaşa haddini bildirdiği değil, vatandaş karşısında haddini bildiği bir sistemdir Cumhuriyet. Bizimle görüşemiyor bile. Ekrem İmamoğlu CHP'li, Millet İttifakı'nın belediye başkanı. Devletin, memleketin partisi olur mu ya? Bir belediye başkanı seçildikten sonra, rozetini çıkarır milletine hizmet eder. Size söz veriyoruz; kurumsal ayrışmayı da partizanlığı da söküp atacağız. Çok çalışacağız, adil olacağız. Bayramı yaşamayı bile halkımıza hayal ettirdiler. Bunlar vermeyebilir ama sonraki bayram ikramiyesini, 13’üncü cumhurbaşkanımızın vaadi gibi 15 bin TL olarak vereceğiz” dedi. (DHA)

e40c9a0e7814d821dee7e2c03fe56f3f

e6627ecc9fe4be77094167b01a607995

fbf33c2e77e2d437e57981e53754fba2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam aracında dikkat çeken anlar!Makam aracında dikkat çeken anlar!
Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'Sosyal medyaya damga vuran reklam! 'Yine AK Parti mi be abi?'
Savcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyorSavcı ve polisler de hedefte! Kimliklerini değiştirmeye başladılar, sır gibi saklanıyor
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu seçim mülakat Giresun istanbul büyükşehir belediye başkanı

En Çok Okunan Haberler

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

Herkes altın fiyatlarını konuşurken gümüşten sürpriz atak

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez'

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Kızılay açıklaması!

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

Yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE uzaya fırlatıldı

Duvarları güçlendiren sprey: Depreme karşı geliştirildi! Fiyatı...

Duvarları güçlendiren sprey: Depreme karşı geliştirildi! Fiyatı...

İlginizi Çekebilir

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Skandal görüntüler! 2 yaşındaki çocuğu sandalyeye bağladılar

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Güzellik kraliçesi sokakta yumruk yumruğa kavga etti! Cezası ağır oldu

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.