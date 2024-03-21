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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci dükkanı' yanıtı: Hayatı bilmediği için büyük hayat dersini veriyoruz ona

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci dükkanı' yanıtı: Hayatı bilmediği için büyük hayat dersini veriyoruz ona

21.03.2024 21:29
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Murat Kurum, Büyükada ziyaretinde yaptığı konuşmada "Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin." demişti. Ekrem İmamoğlu, Kurum'un bu sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Buraya gelirken bu acemi, dersine çalışmayan aday demiş ki, hoşuma gitti; ‘Sen git köfteci dükkanı işlet’ demiş. Keşke o da benim yaşımda 21 yaşında köfteci dükkanı çalıştırsaydı." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'köfteci dükkanı' yanıtı: Hayatı bilmediği için büyük hayat dersini veriyoruz ona

Yerel seçime sayılı günler kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa'da halk buluşmasına katıldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un sözlerini eleştiren İmamoğlu, "Buraya gelirken, bu acemi, dersine çalışmayan aday demiş ki, hoşuma gitti. ‘Sen git köfteci dükkanı işlet' demiş. Nedir mesele biliyor musunuz? Keşke o da benim yaşımda, 21 yaşında benim yaşımda, köfteci dükkanı çalıştırsaydı. Kıymanın, etin ne olduğunu bilirdi. Pazarcının, marulun, salatanın nasıl yapıldığını, bulaşığın nasıl yıkandığını bilirdi. Bunları, hayatı bilmediği için şu anda aslında hayatının en büyük hayat dersini veriyoruz ona hep birlikte. Hayatı öğreniyor, emekliyi, kadını, anneyi, çocuğu öğreniyor. Bunları bilmediği için bugün bu durumda" diye konuştu.

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“SATANIN İFADESİ ORADA ALANIN İFADESİ BELLİ"

İmamoğlu, “Görüyorum ki bu kul hakkı yeme işi, bu kaset işi, kumpas işi bunlarda huy olmuş. Çünkü, bu seçim gündeminde de şimdi de iftiralara başladılar. Farkında mısınız? Kumpaslar. Hem de mübarek ramazan ayında. Yine devam ediyor. Bundan 4.5 yıl önce il binasının satın alma olayını sanki dün olmuş gibi, bakın bunlar bu kadar sinsi. 4.5 yıl önceki olayı sanki dün olmuş gibi çevirip duruyorlar. Sanki çok gizli bir konuymuş gibi millete yutturmaya çalışıyorlar. Satanın ifadesi orada, alanın ifadesi belli. Zaten millet de sizin bu palavralarınıza hiç yüz vermedi, vermeyecek. O yüzden kıvır kıvır kıvranıyorlar. Hiç devletin en başına yakışır mı? Bunları göstermek, etmek. Zaten talimatlarınızla İBB’nin bir kapısından müfettiş giriyor, diğer kapısından çıkıyor. Didik didik ettiniz, Ekrem İmamoğlu’nda bir şey bulamadınız. Biz 5 yıldır denetlediğiniz bir belediyeyiz. Hiçbir şey bulamadınız. Karda leke olur bizde olmaz. Bizde leke olmaz. Onun için size söyleyeyim bunlar yalanlarında boğulacaklar" ifadelerini kullandı.

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"SEN GİT KÖFTE DÜKKANINI YÖNET" DEMİŞTİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Büyükada ziyaretinde yaptığı konuşmada "Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor. Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak" ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ekrem İmamoğlu Köfteci Murat Kurum dükkan
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