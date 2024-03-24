Ekrem İmamoğlu'ndan seçim mesajı! 2019'u hatırlatarak vatandaşları İstanbul Gönüllüleri'ne davet etti

31 Mart seçimlerine giden yolda son viraja girildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul adayı ve halihazırda İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'ndan seçmenlere, seçimlere 1 hafta kala önemli bir mesaj geldi.

2019'U HATIRLATARAK DAVET ETTİ

İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşıtığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"2019 seçimleri, sandıklarda çok ve güçlü olmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Şimdi aynı başarılı organizasyonu yineliyoruz. 31 Mart seçimlerinde her sandıkta bir fazla olmak için İstanbul Gönüllüleri sizi bekliyor."





