HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan seçim mesajı! 2019'u hatırlatarak vatandaşları İstanbul Gönüllüleri'ne davet etti

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim mesajı! 2019'u hatırlatarak vatandaşları İstanbul Gönüllüleri'ne davet etti

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.03.2024 12:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlenmiş durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan seçimlerle ilgili paylaşım yaptı. İmamoğlu, 2019 seçimlerini hatırlatarak, başarılı bir organizasyon için vatandaşları İstanbul Gönüllüleri'ne davet etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim mesajı! 2019'u hatırlatarak vatandaşları İstanbul Gönüllüleri'ne davet etti

31 Mart seçimlerine giden yolda son viraja girildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul adayı ve halihazırda İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'ndan seçmenlere, seçimlere 1 hafta kala önemli bir mesaj geldi.

2019'U HATIRLATARAK DAVET ETTİ

İmamoğlu sosyal medya hesabından paylaşıtığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"2019 seçimleri, sandıklarda çok ve güçlü olmanın ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Şimdi aynı başarılı organizasyonu yineliyoruz. 31 Mart seçimlerinde her sandıkta bir fazla olmak için İstanbul Gönüllüleri sizi bekliyor."

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seçime son düzlükte gündem Gezeravcı! "TCG Anadolu gibi gezdiriyorlar"Seçime son düzlükte gündem Gezeravcı! "TCG Anadolu gibi gezdiriyorlar"
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalıİstanbullular dikkat! Bugün bu yollar kapalı
CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP istanbul gönüllüleri Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı

Emeklilere zamlı ödemeler için dikkat çeken tahmin: "22 bin TL'yi bulabilir!"

Emeklilere zamlı ödemeler için dikkat çeken tahmin: "22 bin TL'yi bulabilir!"

70 bin liraya katliam: "Para için yaptım"

70 bin liraya katliam: "Para için yaptım"

Sahte avukat skandalı! Sosyal medya paylaşımları ele verdi

Sahte avukat skandalı! Sosyal medya paylaşımları ele verdi

CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'

CİMER'e başvurdu, anında çözüldü! 'Bu kızı istiyorum ama alamıyorum'

Kan donduran vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kan donduran vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Karizmatik erkeklerin vazgeçilmezi! Gün boyu kalıcı...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.