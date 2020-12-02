Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Halk TV'de Şirin Payzın ile Deprem Özel programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında çıkan kendisine suikast girişimi planlandığı ihbarı haberine ilişkin açıklamada bulundu.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ BENİ ARAMASI GEREKİRDİ"

İmamoğlu, "Dün bir toplantı yapıyorduk. Bana bir haber ulaştırıldı. Biz toplantıya devama derken televizyonlarda konuşulmuş. Bize emniyet tarafından gönderilen bir istihbarat notu var. Bununla ilgili gerekli önlemler alınması gerektiği söyleniyor. İnternet sitesinde çıkan haberde bazı detaylar var. Ama bunun muhatabı İçişleri Bakanı ve emniyet. Olması gereken İçişleri Bakanlığı’nın beni araması." ifadelerini kullandı.

FUAT UĞUR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Gündem değiştirme iddialarına tepki gösteren İmamoğlu, Türkiye Gazetesi'nde Fuat Uğur'un yazdığı köşe yazısını canlı yayında okuyarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Gündem değiştirme iddialarını ayıp buluyorum. Türkiye Gazetesi’nde bir yazar yazı yazıp Kılıçdaroğlu’na suikast yapılacağını benim de o koltuğa oturacağımı yazıyor. 4 gündür bu yazı yazıldı. Aşağılık bir iddiayı yazıyor birisi ve bakalım soruşturma açılacak mı?" dedi.

