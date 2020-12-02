HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

02.12.2020 23:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ekrem İmamoğlu'ndan sert açıklama: Aşağılık bir iddia

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Gazetesi yazarı Fuat Uğur'un köşe yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Halk TV'de Şirin Payzın ile Deprem Özel programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında çıkan kendisine suikast girişimi planlandığı ihbarı haberine ilişkin açıklamada bulundu.

Ekrem İmamoğlu 'suikast' iddiası sonrası ilk kez konuştuEkrem İmamoğlu 'suikast' iddiası sonrası ilk kez konuştu

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ BENİ ARAMASI GEREKİRDİ"

İmamoğlu, "Dün bir toplantı yapıyorduk. Bana bir haber ulaştırıldı. Biz toplantıya devama derken televizyonlarda konuşulmuş. Bize emniyet tarafından gönderilen bir istihbarat notu var. Bununla ilgili gerekli önlemler alınması gerektiği söyleniyor. İnternet sitesinde çıkan haberde bazı detaylar var. Ama bunun muhatabı İçişleri Bakanı ve emniyet. Olması gereken İçişleri Bakanlığı’nın beni araması." ifadelerini kullandı.

FUAT UĞUR HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Gündem değiştirme iddialarına tepki gösteren İmamoğlu, Türkiye Gazetesi'nde Fuat Uğur'un yazdığı köşe yazısını canlı yayında okuyarak suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Gündem değiştirme iddialarını ayıp buluyorum. Türkiye Gazetesi’nde bir yazar yazı yazıp Kılıçdaroğlu’na suikast yapılacağını benim de o koltuğa oturacağımı yazıyor. 4 gündür bu yazı yazıldı. Aşağılık bir iddiayı yazıyor birisi ve bakalım soruşturma açılacak mı?" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklamasıBilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması
Büyük ikramiyeye saatler kaldı!Büyük ikramiyeye saatler kaldı!

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Kendine 'Seksi yaratık' diyen Ulrika Jonsson: 'Cinsel uyanışım geç oldu'

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

Pompeo ve Çavuşoğlu NATO toplantısında gerildi!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Son dakika! Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu sonrası flaş aşı açıklaması

İzmir'de boş arazide ölü bulunan kişi, arkadaşlarına 'Hakkınızı helal edin' yazılı mesaj atmış

Bir gece önce arkadaşlarına tek tek mesaj atmış

'Aşı' gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

'Aşı' gündemiyle toplanan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Kayseri'de silahlı kavga! Kanlar içinde berbere sığındı

Kayseri'de dehşet! Kanlar içinde berbere sığındı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.