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Ekrem İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a ziyaret

11.03.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. İmamoğlu yaptığı açıklamada deprem gerçeği ile ilgili önemli hatırlatmalarda bulunarak ‘Ülkemizin birinci meselesinin deprem olduğunu halkımıza asla unutturmamalıyız’ dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Zeydan Karalar'a ziyaret

Adana Deprem Eylem Planı çalışmaları kapsamında gerçekleşen ziyarette, Ekrem İmamoğlu’na Adana hassasiyeti için bir kez daha teşekkür eden Başkan Zeydan Karalar, “Allah korusun, İstanbul’u tehdit eden deprem riskini biliyoruz. Onunla ilgili önemli çalışma başlattınız. Biz de bu çalışmalarınızdan yararlanmak istedik. Sizin dışınızda yürüttüğümüz çalışmalarımız da var ama kendi çalışmalarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, bilim kurulunun çalışmalarıyla birleştirip Adana’yı depreme dirençli kent yapma kararlılığındayız. Bununla ilgili önümüzdeki perşembe günü önemli bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Toplantının önemine vurgu yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şunları söyledi:

"Bizler yöneticiler olarak, ülkemizin birinci meselesinin deprem olduğunu halkımıza asla unutturmamalıyız. Her an öncelikli mesele diye sahaya taşımalıyız. Bu ne oy meselesi, ne seçim vaadi meselesidir, bu insan hayatı meselesidir. Ben şimdiden Adana Deprem Eylem Planı toplantısının çok faydalı geçeceğini görüyorum. O gün de yine Adana’da olmaktan mutluluk duyacağım. İnşallah kuvvetli ve kararlı bir başlangıcı sizin önderliğinizde Adana’da da hep birlikte başlatırız."

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Zeydan Karalar Ekrem İmamoğlu

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