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Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 13:53 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı.

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için oyunu kullandı. İmamoğlu, "Şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Çok güzel bir netice bekliyorum" dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte oyunu kullanmak üzere Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Haldun Taner İlköğretim Okuluna geldi. Oyunu kullanan İmamoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu. İmamoğlu, "Türkiyemiz adına, İstanbulumuz adına önemli bir seçim yaşıyoruz. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi değil, aynı zamanda Türkiye’nin demokrasi sürecine dair milletçe yaşatılan bu hukuksuz süreci tamir etme günüdür. Tamir etme sandığıdır. O bakımdan hem demokrasimiz adına hem İstanbulumuz adına hem de memleketimizin gelecekteki tüm seçimlerinin meşruluğu adına bugün halkımız hak, hukuk ve adalet duygularıyla vicdanlarıyla en doğru kararı vereceklerdir. Dolayasıyla şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olsun. Günün sonunda her şey çok güzel olacak. Keşke seçimlerde her yol mubahtır anlayışı ile değil de millete yüzünü dönerek, milletin çıkarına cümleler kurarak ve seçim için her şeyi söylemek değil güzel cümlelerle milletine moral veren, şehrine gelecek adına umut veren cümlelerle seçimi yaşasak. Tahmin ediyorum bu seçim birçok yönüyle bundan sonraki seçimlere, stratejilere katkı sunacaktır. O bakımdan elbette helalleşelim ama bundan sonra da hataları yapmayalım. Çok güzel bir netice bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

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