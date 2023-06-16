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Ekrem İmamoğlu ‘Seçimi kaybettik’ diyerek Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında konuştu: ‘Değişime liderlik etmek zorundadır’

16.06.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Ekrem İmamoğlu’ndan yeni açıklamalar geldi. İmamoğlu açıklamasında “Seçimi kaybettik. İttifak olarak başta Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin şapkamızı önümüze koymamız lazım. CHP, ittifaka liderlik ettiği gibi değişime de liderlik etmek zorundandır. O adresin ana noktası benim çok kıymetli genel başkanım Kılıçdaroğlu'dur” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu ‘Seçimi kaybettik’ diyerek Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında konuştu: ‘Değişime liderlik etmek zorundadır’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu. "CHP değişime liderlik etmeli." diyen İmamoğlu, "Genel Başkan ile görüşmem kadar doğal bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Panorama 1453 Tarih Müzesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Benim Sayın Genel Başkanımızla görüşmem kadar doğal bir şey yok. Elbetteki basının ve toplumun yoğun ilgisini anlıyorum. Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok sorunu var. Seçimle birlikte her sorunun çözüme kavuştuğunu iddia edemez. Seçimi kazanan bir iktidar, bir Cumhurbaşkanı var. Ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çok çalışmalılar ve çalışacaklar. Yürekten söylüyorum ki görev alan herkesin bu hükümette memleketin iyiliği, adaleti, boş yere hapiste yatan, anlamsız mahkemelerle uğraşan Ekrem İmamoğlu var. Adaletle ilgili bu sorunların çözüme kavuşması... Memleketin ekonomik sorunları çok derin. Bir haftada yüzde 20 devalüasyon oldu on gün içinde. Etmek zorunda çünkü baskı altında bir ekonomi düzeninin bizi taşıdığı sonuçlar... Ekonomiden adalete, İçişleri Bakanlığı’ndan Şehircilik Bakanlığı'ndan beklentilerimiz var. İSKİ Yönetim Kurulu'na dört senedir atama yapamıyorum. Kendi usulümle çözüm bulmaya çalışıyorum. Tüm bu konularda yeni hükümetin başarılı olmasını en az onlar kadar isteyen bir belediye başkanıyım. İnşallah bunu yapsınlar ki biz de daha iyisi için yarışalım.

‘DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME DE LİDERLİK ETMEK ZORUNDADIR’

Seçimi kaybettik. İki kere iki dört. Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hepimizin şapkamızı önüne koyacağız, düşüneceğiz ve ortak akılla doğru kararlar alacağız. Burada en önemli kurum CHP'dir. CHP, İttifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişim ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi CHP olduğu için onun da ana noktası çok kıymetli Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'dur."


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