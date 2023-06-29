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  4. Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! Kurban Bayramlarındaki eski görüntüden eser kalmadı

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! Kurban Bayramlarındaki eski görüntüden eser kalmadı

29.06.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her Kurban Bayramında kesilen kurbanların kanı, İstanbul Boğazı'na akıp denizin rengini değiştiriyordu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapılan çalışmalar sonrasında bu durumla karşılaşılmadığını belirtti.

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştı! Kurban Bayramlarındaki eski görüntüden eser kalmadı

İstanbul'da her Kurban Bayramında İstanbul Boğazı kana bürünüyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yaptıkları çalışmalar sonrasında eski görüntülerle karşılaşılmadığını belirtti.

İmamoğlu yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"stanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı."


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Kurban Bayramı Ekrem İmamoğlu

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