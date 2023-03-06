Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı? 6'lı Masa'nın ortak metninde İmamoğlu ve Yavaş detayı!

Millet ittifakı adayı beli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Bu gelişmenin ardından Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası da belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevlerinin Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a verileceği konuşuluyor. Peki, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı?

MİLLET İTTİFAKI ADAYI AÇIKLANDI!

Millet İttifakı bugün saat 16.00'da Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yeniden bir araya geldi. Toplantı sonrasında ilk konuşmayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yaptı. Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Elbette içinde bulunduğumuz günler acılı günler. On binlerce kardeşimiz hayata veda etti.Vefat eden bütün kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini hepiniz biliyorsunuz. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı siz kardeşlerimize duyurmayı görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayımız olarak takdim ediyoruz."

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLEMENTER SİSTEM'İN 12 MADDELİK YOL HARİTASI

Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları aynı zamanda Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası üzerinde de mutabakata vardı.

12 maddelik yol haritası şu şekilde:

Geçiş sürecinde Türkiye'yi; Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ilke ve hedefleri ile mutabakata vardığımız referans metinleri doğrultusunda anayasa, yasa, kuvvetler ayrılığı denge ve denetleme esasları çerçevesinde, istişare ve uzlasıyla yöneteceğiz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçişle ilgili Anayasa değişiklikleri genel seçimde ortaya çıkan TBMM yapısının mümkün kıldığı en kısa sürede tamamlanacak ve yürürlüğe girecektir. Geçiş sürecinde Millet İttifakına dahil partilerin genel başkanları Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacaktır. Bakanlıkların dağılımı, Millet ittifakını oluşturan siyasi partilerin milletvekili genel seçiminde çıkardığı milletvekili sayısına göre belirlenecektir. İttifak partilerinin her biri kabinede en az bir bakan ile temsil edilecektir. Bakanlıklara paralel olarak kurulmuş Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Politika Kurulları ve ofisler lağvedilecektir. Bakanların atanma ve görevden alınmaları, mensup oldukları siyasi partinin genel başkanıyla uzlaşı içinde Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır. Geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisini ve görevini katılımcılık anlayışı, istişare ve uzlaşı esaslarına göre kullanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesine (Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar) yetki ve görev dağılımı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde çıkarılacak Cumhurbaşkanı kararnamesi ile belirlenecektir. Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesi, OHAL ilanı, milli güvenlik politikaları, Cumhurbaşkanlığı Kararları, Karamameleri ve genel nitelikteki düzenleyici işlemler ile üst düzey atamalarda Millet Itifakına dahil partierin genel başkanlarıyla uzlaşı içinde karar alacaktır. Geçiş sürecinde yasama faaliyetlerinin iş birliği içinde gerçekleşmesini koordine edecek mekanizmalar kurulacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, mevcut Cumhurbaşkanının - var ise- siyasi parti üyeliği sona erecektir. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildikten sonra yeni bir seçime gerek olmaksızın 13 Cumhurbaşkanı ve TBMM görev süresini tamamlayacaktır "İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda CB yardımcısı olarak atanacaklardır."

12. MADDEDE İMAMOĞLU VE YAVAŞ DETAYI

6'lı Masa toplantısını ardından ortak yazılı açıklama yayımlandı. 12 maddelik açıklamanın son maddesinde Yavaş ve İmamoğlu'na ilişkin, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadeleri yer aldı.

KILIÇDAROĞLU ADAY, DİĞER LİDERLER YARDIMCISI OLACAK

6 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. Masadaki diğer liderlerinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı belirtildi.



