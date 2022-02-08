Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan 'yaz saati' paylaşımı: "Tuhaf ama gerçek"

Özellikle kış aylarında sık sık tartışmalara neden olan daimi yaz saati uygulaması, bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yaz saati uygulamasını eleştirdi.

Çocukların ve işçilerin karanlıkta yola çıktığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek." dedi.

Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 7, 2022

Mansur Yavaş ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabit saat uygulaması nedeniyle evlatlarımızın okula gidişleri de evlerine dönüşleri de ne yazık ki gece karanlığında geçiyor. Karanlıkta meydana gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması dağıtmaya başladık."

Sabit saat uygulaması nedeniyle evlatlarımızın okula gidişleri de evlerine dönüşleri de ne yazık ki gece karanlığında geçiyor.



Karanlıkta meydana gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması dağıtmaya başladık. pic.twitter.com/57mKpjoeMK — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) February 7, 2022



