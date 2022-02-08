HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan 'yaz saati' paylaşımı: "Tuhaf ama gerçek"

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan 'yaz saati' paylaşımı: "Tuhaf ama gerçek"

08.02.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaz saati uygulamasına ilişkin paylaşım yaptı. İmamoğlu, güne karanlıkta başlandığını belirterek, "Elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek." dedi. Yavaş ise, çocukların okula karanlıkta gittiğine değinerek, ücretsiz çanta reflektörü dağıttıklarını belirtti.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan 'yaz saati' paylaşımı: "Tuhaf ama gerçek"

Özellikle kış aylarında sık sık tartışmalara neden olan daimi yaz saati uygulaması, bir kez daha gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile yaz saati uygulamasını eleştirdi.

Çocukların ve işçilerin karanlıkta yola çıktığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Çocuklarımız okula karanlıkta gidiyor. İşçiler, otobüslere karanlıkta biniyor. Daimi yaz saati uygulaması bizi güne karanlıkta başlatıyor ama elektrik faturaları 3 katına çıktı. Tuhaf ama gerçek." dedi.

Mansur Yavaş ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabit saat uygulaması nedeniyle evlatlarımızın okula gidişleri de evlerine dönüşleri de ne yazık ki gece karanlığında geçiyor. Karanlıkta meydana gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması dağıtmaya başladık."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!BTP Başkanı Hüseyin Baş paylaştı, Ekrem İmamoğlu beğendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ile telefonda görüştü
Üsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar varÜsküdar'daki bir binada patlama! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu

En Çok Okunan Haberler

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Tosuncuk ihbarı sonrası soruşturma! Ünlü şarkıcı ortak mı?

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Genç voleybolcunun hayatını kararttı! Bileği koptu…

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi! Pelin Sönmez son haliyle şaşkına çevirdi

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Elektrik faturalarına yeni düzenleme geliyor

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Putin böyle meydan okudu: Rusya ile NATO arasında savaş çıkar!

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

Uyarılar arka arkaya yapıldı! Yoğun kar geliyor: Yollar...

İlginizi Çekebilir

"Daha çok var" demeyin! Hemen başlayın

"Daha çok var" demeyin! Hemen başlayın

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Profesyonel yılan avcısı! 251. kez ısırıldı

Zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

Zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Canlı yayında sorulan soruya verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Şov yapmak isterken timsaha yem oluyordu

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Açıklama Çin'den geldi! 'Yüzde 95 aşılama oranına ulaşılsa bile...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.