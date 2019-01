Ekrem İmamoğlu: Yüzde 51'le kazanacağız

Siyasette babası Hasan İmamoğlu’ndan tavsiyeler aldığını anlatan Ekrem İmamoğlu, “Babam partinle gurur duyacak ve CHP’ye layık olacaksın. Görevini yaparken ayrım yapmayacaksın der. Bende hiçbir önyargı gütmeden toplumun her kesimini dinleyerek ortak masa, ortak akıl kuralıyla İstanbul’un 39 ilçesiyle bu kenti yöneteceğim” diye konuştu. İşte İmamoğlu'nun Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a verdiği röportaj:

Belediyeciliğe ilk adımı nasıl attınız? Siyasette kimlere danışırsınız?



Kıbrıs’ta üniversitede okurken sosyal demokrat dünya görüşüne ilgi duymaya başladım. Okulumu bitirdikten sonra yaşadığım kente dair şikâyetlerim vardı. Orada hayatın dönüşmesiyle ilgili ideallerim oluştu. Bu ideallerimin var olan yöneticiler tarafından gerçekleştirilemeyeceği inancıyla belediye başkanlığına arkadaşlarımın desteğiyle ve hedeflediğim gelecekle dahil oldum. 2009’da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldum. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildim. Siyaseti ben sahada bir okul gibi görüyorum. İyi bir siyasetçi olmak istiyorsanız her gün her an iyi bir öğrenci olmak zorundasınız. Siyaset insanları içine alan bir kavram ve bu yüzden öğrenmeye açık ve pratik olmalısınız. Babam Hasan İmamoğlu’nun siyasetin içinde olmasından dolayı çocukluğumda da oldukça siyasi kimlik tanıdım. Siyasetin içinde olan insanların bir üst kavramlarını gördüm. O dönemde siyasetten uzaklaştığımı fark ettim. Siyasette babamdan tavsiyeler alırım. Bana hep partinle gurur duyacak ve CHP’ye layık olacaksın. Görevini yaparken ayrım yapmayacaksın. Makamın yükseldikçe tevazun artsın der. Bu da bende hep öncelik olmuştur.