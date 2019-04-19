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Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a yeni bir başlangıç buluşması" hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2019 13:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, pazar günü yapılacak olan "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması" hakkında  açıklama yaptı.  "HERKES SADECE TÜRK BAYRAĞI İLE ALANA GELSİN" Ongun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bir seçim kutlaması değil, ama başkanımızın İstanbul İttifakı diye tanımladığı, tüm İstanbulluların kucaklaşacağı, birlikte eğleneceği bir buluşma düzenliyoruz.

Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'a yeni bir başlangıç buluşması" hakkında açıklama

Ümit UZUN-Onur MERİÇ,İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, pazar günü yapılacak olan "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması" hakkında açıklama yaptı.

"HERKES SADECE TÜRK BAYRAĞI İLE ALANA GELSİN"
Ongun, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bir seçim kutlaması değil, ama başkanımızın İstanbul İttifakı diye tanımladığı, tüm İstanbulluların kucaklaşacağı, birlikte eğleneceği bir buluşma düzenliyoruz. İstanbul'a Yeni Başlangıç Buluşması olarak adlandırdığımız bu büyük buluşma, Maltepe Miting Alanı'nda, bu Pazar günü saat 14.00'da yapılacak. Başkanımız, tüm İstanbulluları, çocuklarıyla, büyükleriyle, anneleriyle, babalarıyla Pazar günü Maltepe'deki dolgu alanında bulunan miting alanına bekliyor. Seçimlerin atmosferinden kurtulmak ve birlikte eğlenebilmek için. Tüm siyasi partileri, her görüşten İstanbulluları beklediğimiz bu büyük buluşmada tek bir talebimiz var. Hiçbir siyasi partinin sembolünü, bayrağını, rozetini flamasını lütfen getirmeyin. Lütfen herkes sadece Türk bayrakları ila alana gelsin. Zaten alanda da büyükşehir belediyesine bağlı görevliler sadece Türk bayrağı dağıtıyor olacak" dedi.
Buluşmanın tüm organizasyonunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ve çalışmakta oldukları özel şirketler aracılığı ile yapıldığını belirten Ongun, "Güvenliği başta valiliğimiz olmak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve belediyemiz zabıta ekipleri sağlayacaktır. Başkanımızın talimatıyla, bu büyük buluşmaya İstanbul'daki tüm ilçe belediye başkanlarını, her ilçe belediyesinin meclis üyelerini davet ediyoruz. İstanbul'daki kaymakamlarımızı, kamı kuruluşlarının yöneticilerini, istisnasız tüm partilerin il ve ilçe başkanlarını davet ediyoruz. Pazar günü bayram havasında düzenleyeceğimiz bu büyük buluşmada büyük kucaklaşmada halkımızla birlikte olmak istiyoruz" diye konuştu.

"NEDEN YENİKAPI MİTİNG ALANI'NDA YAPILMIYOR?"
Gazetecilerin 'Neden Yenikapı Miting Alanı'nda yapılmıyor?' sorusuna Ongun, "İlk olarak Yenikapı Miting Alanı'nda yapmayı planladık. Ama daha önceden Yenikapı Miting Alanı'nın çevresinde organize edilen bazı etkinlikler var. Mesela uluslararası boyutta bir bisiklet yarışı var. O nedenle oranın kullanılması mümkün olmadı" şeklinde cevap verdi.

(FOTOĞRAF)

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