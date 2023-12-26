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  4. Ekrem Yüce'nin 'TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti' sözleri gündem oldu! Nevzat Aydın'dan dikkat çeken yorum: Bir an fabrikası kuruldu sandım

Ekrem Yüce'nin 'TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti' sözleri gündem oldu! Nevzat Aydın'dan dikkat çeken yorum: Bir an fabrikası kuruldu sandım

26.12.2023 23:09 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Adem Metan'ın 'Peki Sonra' programına Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce konuk oldu. Yüce'nin 'TOGG' ile ilgili sözleri programa damga vurdu. Ekrem Yüce, "TOGG bize Allah’ın bir lütfudur. TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti" ifadelerini kullandı. Yüce'nin bu ifadelerini paylaşan iş insanı Nevzat Aydın'ın yorumu da gündem oldu.

Ekrem Yüce'nin 'TOGG'u Sakarya'ya getirince şehrin çehresi değişti' sözleri gündem oldu! Nevzat Aydın'dan dikkat çeken yorum: Bir an fabrikası kuruldu sandım

Gazeteci Adem Metan'ın 'Peki Sonra' programının konuğu Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce oldu. Yüce'nin TOGG ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"TOGG İLE SAKARYA'NIN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ"

Ekrem Yüce "TOGG sağolsun bunla ilgili Bakanımızı aradık. TOGG bize gelirse biz çok ciddi bir şekilde puan alacağız, çok gündemde. Akabinde Maliye Bakanımızla görüştük. Sayın Bakanım bu konuda lütfedin bizim zaten müraacatımız var, TOGG'u bize gönderirseniz biz çok ciddi bir puan alacağız. Sağ olsun gönderdiler ve gerçekten Sakarya'nın çehresi değişti TOGG ile. Bütün ilçelere bütün her yerde seçim kampanyamızı TOGG ile yaptık. Otomobil TOGG'dan bahsediyorum. TOGG bize Allah’ın bir lütfudur. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MEĞER BİR TANE ARABA GÖNDERİLMİŞ"

İş insanı Nevzat Aydın, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin konuşmasını alıntılayıp, "Bir an TOGG fabrikası kurulmuş zannettim. Meğer bir tane araba gönderilmiş, o da Sakarya ilinin çehresini değiştirmiş." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ekrem Yüce Sakarya
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