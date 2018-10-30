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"Eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 12:51 | Son Güncelleme

Tümgeneral Münir Güzel: - "Uyku tulumu eksi 40 dereceye kadar koruyor. Polar mont, soğuk iklim kıyafeti, kar elbisesi veya pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır"

Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel, komanda kıyafetlerine ilişkin, "Uyku tulumu eksi 40 dereceye kadar koruyor. Polar mont, soğuk iklim kıyafeti, kar elbisesi veya pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun basın toplantısının ardından Tümgeneral Güzel, komanda personelinin kıyafetleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Komandoların üzerinde bulunan soğuk iklim elbisesi, panço, çift katlı polar mont, soğuk iklim eldiveni, soğuk iklim botu, balistik yelek, balistik başlık, kar başlığı, kolluk, dizlik, kar elbisesi ve kar botu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Güzel, şunları kaydetti:

"Soğuk iklim elbisesi, polar mont, panço, uyku tulumu, arazi şartlarında muhafazalarını sağlamak için dağ çadırlarımız, karda hareket imkanını sağlayan hediklerimiz mevcut. Bunlara ilave olarak 'yeni tip soğuk iklim kıyafeti' tüm birliklerimize geçen hafta itibarıyla gönderildi. Pusu ve mevzi görevlerinde giyebilmeleri için giyilebilir uyku tulumu, Ar-Ge kapsamında yaptığımız çalışma sonucu tedariklerine de başladık. Soğuk iklim botlarının koruyucu özelliğini artırıcı bot planımız Ar-Ge kapsamında yapıldı, kasım ayı sonuna kadar da tüm birliklerimize ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunlara ilave olarak soğuk havalarda personelimizin ısınmalarını sağlamak amacıyla kimyasal vücut ısıtıcıları da mevcut."

Tümgeneral Güzel, kıyafetlerin kaç dereceye kadar koruduğuyla ilgili bir soruya, "Uyku tulumu eksi 40 dereceye kadar koruyor. Polar mont, soğuk iklim kıyafeti, kar elbisesi veya pançoyu aldığımızda eksi 40'a kadar muhafaza imkanı sağlamaktadır." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel kıyafet Komando

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