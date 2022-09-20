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  4. Ekşi Sözlük'teki '7 yaşındaki kız' itirafı herkesi çıldırttı! 'Bu adamı bulun getirin, aşağılık pedofili sapık bir de utanmadan...'

Ekşi Sözlük'teki '7 yaşındaki kız' itirafı herkesi çıldırttı! 'Bu adamı bulun getirin, aşağılık pedofili sapık bir de utanmadan...'

20.09.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekşi Sözlük'ün itiraf sayfasında yazılan bir yazı sosyal medyada gündem oldu. İki gece önce yapılan itirafta bir kişinin, 7 yaşındaki biz kızla cinsel ilişkiye girdiğini söylediği anlar her kesimin tepkisini çekti. Bu sapığın yurt dışında yaşadığı da gelen bilgiler arasında. Ekşi Sözlük kullanıcıları başta olmak herkes sapığın sözlerine tepki gösterdi.

Ekşi Sözlük'teki '7 yaşındaki kız' itirafı herkesi çıldırttı! 'Bu adamı bulun getirin, aşağılık pedofili sapık bir de utanmadan...'

Sosyal medyada yayılan bir itiraf herkesi isyan noktasına getirdi. Ekşi İtiraf'ta 'Dün akşam 7 yaşındaki bir kızla ilişkiye girdim. Bakire değildi. Umarım hamile kalmaz' yazısını yazan 'krneac ırkam' rumuzlu kullanıcıya tepki yağıyor. İşte korkunç olayın ardından verilen tepkiler...

KORKUNÇ İTİRAF! PEDOFİLİ SAPIK, 7 YAŞINDAKİ KIZLA İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

İşte o sapığın itirafı:

'Dün akşam 7 yaşındaki bir kızla ilişkiye girdim. Bakire değildi. Tahmin ettiğimden daha derindi. Korktuğum şey hamile kalması. Daha ergenliğe girmedi biliyorum ama yine de içimde o korku var!'

cacacacaca

Daha sonra gelen tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan sapık, 'Küfürlü mesajlar alıyorum. Buranın bir itiraf sayfası olduğunu sanıyordum. Kanıt isteyenler bile oldu. Evet kanıt var, buraya yükleyebilirim ama yüklemeyeceğim. Aptal değilim' dedi.

HERKES O SAPIĞA İSYAN ETTİ! 'ŞEREFSİZ PEDOFİLİ UMARIM GÜN YÜZÜ GÖREMEZSİN'

İşte o sapık için yapılan yorumlardan bazıları:

'Şerefsiz aşağılık pedofili umarım bulunursun. Gün yüzü göremez sürünerek geberirsin.'

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'İfşa edilmeli ve yargılanmalıdır. Yurt dışında yaşadığını ve bu yüzden çok rahat olduğunu söylüyor. Bunu ifşa edebilecek bir sözlük yazarı var mıdır?'

'Yazdığı trolce bile olsa kesinlikle tutuklanması gereken bir sapık. Umarım savcılar hemen harekete geçer.'


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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Ekşi Sözlük
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