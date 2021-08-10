HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekşi Sözlük’teki 'ayaklanma' içeriği hakkında soruşturma

Ekşi Sözlük’teki 'ayaklanma' içeriği hakkında soruşturma

10.08.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler olduğu kanaatine varıldı.

Ekşi Sözlük’teki 'ayaklanma' içeriği hakkında soruşturma

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Sosyal medyada hakaret içerikli video yayınlayan Afgan gazeteci hakkında soruşturmaSosyal medyada hakaret içerikli video yayınlayan Afgan gazeteci hakkında soruşturma

Bu paylaşımla ilgili şüpheli şahıs veya şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da açıklandı. (AA)

Yangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturmaYangın söndürme uçağını engelleyen jetski hakkında soruşturma


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
Virüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılarVirüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılar
Afgan gazetecinin videosuna soruşturmaAfgan gazetecinin videosuna soruşturma
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.