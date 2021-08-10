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Sosyal medyada hakaret içerikli video yayınlayan Afgan gazeteci hakkında soruşturma

10.08.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yayınladığı bir video ile Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ve Türkiye’de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada hakaret içerikli video yayınlayan Afgan gazeteci hakkında soruşturma

Sosyal medya sitesinde yayınladığı bir videoda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a ve Türkiye’de yaşayan gençlere hakaret eden Afgan gazeteci Sunatullah Saadat hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı haber ve sosyal medya sitelerinde yabancı uyruklu bir gazeteciye ait olduğu iddia edilen şahsın, yayınladığı videonun suç ve suç unsuru içerdiği" belirtildi. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul
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