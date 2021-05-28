Eksiksiz bir tatil valizinde hangi parçalar olmalı?

Deniz, kum, güneş... Düşüncesi bile sizi mutlu ediyor değil mi? Güzel bir tatilin olmazsa olmazı eksiksiz hazırlanmış bir valizdir. Yılın en güzel günlerini geçirmek için hazırlık yapmaya başladıysanız bu önerileri mutlaka not edin. İşte, tatil valizinde mutlaka olması gereken parçalar.

MAYO/BİKİNİ

Plaj kıyafetleri en az günlük kıyafetler kadar önemlidir. Zevkinize uygun, vücut hatlarınıza yakışacak birkaç parçayı valizinize eklemeyi unutmamalısınız. Terlik, havlu gibi eşyalar tatilde temin edilebilir ama içinize sinen bir mayo bulmak sizi zorlayabilir.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Tatile çıkarken en çok gereksinim duyulan eşya aynı zamanda en çok unutulan eşyadır. Güneş gözlüğü de bu kategoriye girer. Güneşin zararlı ışınlarını gözlerinizden uzaklaştırarak göz sağlığınızı koruyan gözlüğünüzü, yola çıkmadan mutlaka birkaç kez kontrol etmelisiniz.

SPOR AYAKKABI

Tatil valizinde spor ayakkabı taşımak size saçma gelebilir ama hemen açıklıyoruz. Parmak arası terliklerin parmaklarınızı rahatsız ettiği durumları mutlaka yaşamışsınızdır. Beyaz renkte bir spor ayakkabı sizi bu durumlardan kurtaracak ve her kıyafetinizle uyumlu olacaktır.