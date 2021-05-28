Eksiksiz bir tatil valizinde hangi parçalar olmalı?

Deniz, kum, güneş... Düşüncesi bile sizi mutlu ediyor değil mi? Güzel bir tatilin olmazsa olmazı eksiksiz hazırlanmış bir valizdir. Yılın en güzel günlerini geçirmek için hazırlık yapmaya başladıysanız bu önerileri mutlaka not edin. İşte, tatil valizinde mutlaka olması gereken parçalar.
Plaj kıyafetleri en az günlük kıyafetler kadar önemlidir. Zevkinize uygun, vücut hatlarınıza yakışacak birkaç parçayı valizinize eklemeyi unutmamalısınız. Terlik, havlu gibi eşyalar tatilde temin edilebilir ama içinize sinen bir mayo bulmak sizi zorlayabilir.
Tatile çıkarken en çok gereksinim duyulan eşya aynı zamanda en çok unutulan eşyadır. Güneş gözlüğü de bu kategoriye girer. Güneşin zararlı ışınlarını gözlerinizden uzaklaştırarak göz sağlığınızı koruyan gözlüğünüzü, yola çıkmadan mutlaka birkaç kez kontrol etmelisiniz.
Tatil valizinde spor ayakkabı taşımak size saçma gelebilir ama hemen açıklıyoruz. Parmak arası terliklerin parmaklarınızı rahatsız ettiği durumları mutlaka yaşamışsınızdır. Beyaz renkte bir spor ayakkabı sizi bu durumlardan kurtaracak ve her kıyafetinizle uyumlu olacaktır.
Başak burcu kadınlarının bunu yaptığına eminiz. Gittiğiniz otelin temizliğinden çok emin olsanız bile, kendi nevresim setinizde uyanmak sizi daha rahat ettirecektir. Nevresimlerinizi rulo şeklinde yaparak valizinizde yer işgal etmesini engelleyebilirsiniz.
Tatil demek kontrolsüzce yemek yemek demektir. Yanınıza aldığınız kıyafetlerin sıkabileceği durumlara hazırlıklı olmak demektir. Böyle durumlarda salaş elbiseler şişkinliklerinizi kamufle ederek sizi şık göstermeye devam edecek.
Deniz suyu saçlara güzel bir dalga verir ama bazı kadınlar bu görüntüden hoşlanmaz. Valizinizde bulanan saç düzleşticisi ile istediğiniz saç modelini kolaylıkla yapabilir, şık akşam yemeklerinde kendinizi daha güzel hissedebilirsiniz. Ayrıca kıyafetinizde oluşan küçük kırışıklıkları da düzleştirici ile yok edebilirsiniz.
Güneşten kuruyan veya kızaran cildiniz için yanınızda mutlaka nemlendiricinizi taşımalısınız. Güneş kremini hatırlatmamıza gerek bile yok diye düşünüyoruz. Kullanıyorsanız; astım, alerji veya doğum kontrol ilaçlarınızı minik bir çantaya koyarak valizinizde muhafaza edebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum