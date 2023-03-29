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Ekvador'da heyelan faciası: 16 ölü, çok sayıda kayıp var

29.03.2023 02:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da heyelan faciası yaşandı. Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında meydana gelen toprak kaymasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekvador'da heyelan faciası: 16 ölü, çok sayıda kayıp var

Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında toprak kayması yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, felakette şimdiye kadar 16 kişinin öldüğü, 13 kişinin kayıp olduğu ve 10 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

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ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, birçok mahallenin toprak altında kaldığını ve yaklaşık 500 kişinin olumsuz etkilendiğini aktardı.

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Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Heyelan (toprak kayması) Ekvator

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