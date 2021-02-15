HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

15.02.2021 22:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

Gaziantep Valiliği, Suriye’de PKK/PYD kontrolündeki Münbiç bölgesinden El Bab’ın Bzaa Um Adise köyüne 4 adet füze atıldığını ve saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab/Bzaa Um Adise köyünde 4 noktaya 15 Şubat 2021 günü saat 17.40 sıralarında füze saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda atılan füzelerin PKK/PYD-KCK/YPG silahlı terör örgütü kontrolünde bulunan Münbiç bölgesinden atıldığı değerlendirilmekte olup, saldırı sonucu bir sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır" denildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Operasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke ettiOperasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke etti
Yapı Kredi müşteri hizmetlerine nasıl direkt ulaşılır?Yapı Kredi müşteri hizmetlerine nasıl direkt ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Kahve içme bahanesiyle mesai arkadaşına tecavüz etti

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

Cinsel tercih itirafı! 'Aşk için tek renk verdiler...'

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

22 yıla kadar hapsi isteniyordu! Karar çıktı...

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İkranur Tirsi'nin katili 14 yaşındaki öz amcası çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Kocaeli'de dehşete düşüren olay! Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı: İkna çabaları sürüyor

Öldürdüğü sevgilisinin cesedini rehin aldı: İkna çabaları sürüyor

Diyarbakır’da sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi

Sokak ortasında kanlı infaz! Genç kız kurtarılamadı

Operasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke etti

Operasyon sonrası ele geçirildi! HDP binasından çıkanlar şoke etti

Bodrum'da 4 bin yıllık kaya mezarları hilti ve matkaplarla talan edildi

4 bin yıllık mezarları hilti ve kazmalarla talan ettiler

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yargılanan 4 kamu görevlisine hapis cezası

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili flaş gelişme! 4 kişi tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.