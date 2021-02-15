El Bab’a roketli saldırı: 1 ölü

Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab/Bzaa Um Adise köyünde 4 noktaya 15 Şubat 2021 günü saat 17.40 sıralarında füze saldırısı düzenlenmiştir. Saldırıda atılan füzelerin PKK/PYD-KCK/YPG silahlı terör örgütü kontrolünde bulunan Münbiç bölgesinden atıldığı değerlendirilmekte olup, saldırı sonucu bir sivil vatandaş hayatını kaybetmiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır" denildi. (İHA)

