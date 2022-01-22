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El Chapo'nun karısı hakkında şoke eden gerçek! Asıl eşi meğer...

22.01.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın güzellik kraliçesi eşi Emma Coronel Aispuro'nun resmi eşi olmadığı ortaya çıktı. Guzman'ın 1977 yılında, 5 çocuğunun annesi Alejandrina Salazar ile evli olduğu belirtildi. Aispuro'nun El Chapo ile "ilahi kanuna" göre evlendikleri söylenirken, Meksikalı gazeteci Anabel Hernandez'in yazdığı kitapta Coronel, Guzman hakkında, ''Onun karanlık tarafına hiç şahit olmadım. Kötü bir söz söylediğini hiç duymadım'' sözlerine yer verildi.

El Chapo'nun karısı hakkında şoke eden gerçek! Asıl eşi meğer...

El Chapo (cüce) lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman, 2001 ve 2015 yıllarında Meksika'da iki yüksek güvenlikli cezaevinden kaçtıktan sonra Ocak 2016'da tekrar yakalandı ve ABD'ye iade edildi. Chapo, uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyerek, ömür boyu artı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. El Chapo, şu anda ABD’nin Colorado eyaletinde bulunan Supermax Hapishanesi’nde ömür boyu hapis cezasını çekiyor.

Öte yandan Guzman hakkında gerçekler de uluslararası manşetlerde sık sık yer almaya devam ediyor. Emma ve Diğer Narco Kadınları (El Chapo ve ailesi hakkında birçok gerçek anlatılıyor) adlı kitapta, Guzman'ın hala ilk karısıyla evli olduğu, 31 yaşındaki Emma Coronel Aispuro ile ise resmiyette bir evliliği bulunmadığı belirtiliyor.

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Meksikalı gazeteci Anabel Hernandez'in yazdığı kitapta, Chapo'nun 3 karısı olduğundan bahsediliyor. Kitapta, ''Guzman, 10 yaşındaki ikiz kızlarının güzellik kraliçesi annesi Emma Coronel ile evlendiğinde hala ilk karısıyla evliydi ve Sinaloa Kartelini işletmeye yardım ediyor'' satırlarına yer verildi.

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İLK EŞİYLE HALA RESMİ OLARAK EVLİ

Hernandez, El Chapo'nun hala yasal olarak ilk karısı Alejandrina Salazar ile evli olduğunu doğrulayabildi. Çift 1977'de evlendi ve ikisi de ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla aranan Ivan Archivaldo ve Jesus Alfredo da dahil olmak üzere beş çocuğu oldu.

KOCASININ UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI İŞLERİNE YARDIM EDİYORDU

Guzman'ın 31 yaşındaki eşi Emma Coronel Aispuro, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda 22 Şubat’ta gözaltına alınmış, hakkında cezaevinde kalmasına yetecek kadar delil olduğuna hükmedilerek tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Savcılık, Aispuro'nun "Sinaloa" karteli içinde etkili bir pozisyonda olduğunu ve kocasının uyuşturucu kaçakçılığı işlerine birçok bakımdan yardım ettiğini öne sürmüştü.

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17 YAŞINDA 49 YAŞINDAKİ CHAPO İLE EVLENDİ

Chapo'nun 1980'lerde Griselda Lopez ile 2007'de ise Coronel ile evlendiği biliniyordu. California doğumlu Coronel henüz 17 yaşındaydı ve taç giydikten sonra 49 yaşında olan El Chapo ile evlenmişti.

''KARANLIK TARAFINA HİÇ ŞAHİT OLMADIM''

Kitabın yazarı Hernandez, şu anda 32 yaşında olan Coronel'in "ilahi kanuna" göre evlendiklerini söyledi. Coronel Hernandez'e ayrıca uyuşturucu baronu Chapo'dan da bahsetti. Söz konusu konuşmada, ''O halktan biri. Elbette ona saygı duyuyorlar ama o normal bir insan gibi davranıyor. Arkadaş canlısı, etrafta dolaşıp herkesi selamlıyor ve konuşuyor. Nerede olursa olsun oturur, ne yer, ne içer, o da herkes gibi bir insan. Evliliğimiz çok iyi. Kocamın hiçbir zaman karanlık tarafına şahit olmadım. 'O da diğerleri gibi bir adam. Şiddetli değil, kaba değil. Kötü bir söz söylediğini hiç duymadım. kimseye kızdığını görmedim'' dedi.

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