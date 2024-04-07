El değiştiren belediyede 'jakuzi' iddiası gerilim yarattı! Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin: Önceki başkan lüks banyo yaptırmış

Seçimden önce 'Emekli Kart' ve ev hanımlarına altın vaadiyle, seçimin ertesi günü ise iftar çadırının açılmamasıyla gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi'nin eski başkanı Şeyma Döğücü son olarak da belediye binasında jakuzi yaptırıldığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi oldu. Yeni başkan Alper Yeğin ise "Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" derken belediyeyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"BİR SÜRÜ DİNLENME ODASI, 200 METREKARE MUTFAK..."

Jakuzi iddiasını gündeme getiren siyasal iletişim uzmanı Necati Özkan, "Alper Yeğin’i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi’ne gittim. Belediyenin başkanlık katı 6 bin metrekare. Bir sürü dinlenme odası, jakuzi, yemek odası ve 200 metrekare mutfak var. Bu nasıl olabilir?" demişti.

"İSPATLAMAZSAN SENDEN AŞAĞI İNSAN YOK"

Özkan'ın bu iddiasına Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından sert bir dille yanıt verip şunları kaydetti:

"Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum."

"ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANI LÜKS BANYO YAPTIRMIŞ"

Tartışmaları derinleştiren son açıklama Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den geldi. Yeğin sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak ; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında herhangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır. Jakuzi meselesinin çok değersiz kalacağı lüks ve batırılan bir belediye hikayesini yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Saygılar."