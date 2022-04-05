El freni çekmeyince olanlar oldu! O anlar kamerada

Iğdır'da dikkatsiz herkesin başına gelebilecek bir olay yaşandı. El freni çekilmeyen otomobil, kara yoluna girdi. İki aracın ortasından karşıya geçen otomobil bir işyerinin merdivenlerine çarparak durdu. Otomobilde hasar oluşurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PARK EDİP, İŞ YERİNE GİRDİ

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü kursuna ait otomobilin şoförü, aracı park edip iş yerine girdi.

Bir süre sonra el freni çekilmeyen otomobil, arkaya doğru hızla gitmeye başladı. Iğdır- Nahçıvan kara yoluna giren beyaz renkli otomobil, biri kamyon iki aracından ortasından kıl payı geçti.

Yolun karşısına ilerleyen otomobil, daha sonra bir iş yerinin önündeki merdivenlere çarparak durdu.

O ANLAR KAMERADA

Otomobilde hafif çaplı hasar oluşurken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

