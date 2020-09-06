Dünya bunu konuştu: 'Balık istifi' hapishane

Yüksek güvenlik önlemlerinin alındığı hapishanede mahkumlar 'balık istifi' bir hücreye atılıyor.

Nisan ayında da aynı görüntüler basının gündemine oturmuştu.

Devlet Başkanı Nayib Bukele, bir günde 22 cinayetin işlenmesinin ardından olağanüstü hal ilan etmiş ve hapishanedeki mahkumlar gardiyanlar tarafından avluya 'Balık istifi' şekilde dizilmişti.

Öte yandan dışarıda işlenen suçların yüzde 80'inin hapishanelerdeki çeteler tarafından işlendiği belirtiliyor.

Ancak oluşan bu görüntüler koronavirüs salgını kapsamında endişe verici.

Ülkede aşırı sıcak, hijyenik olmayan koşullar ve verem nedeniyle her yıl ülkede çok sayıda mahkum hayatını kaybediyor.

El Salvador dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden. Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin 2019'da iktidara gelmesiyle ülkede cinayet oranlarında ciddi bir düşüş yaşandı. 38 yaşındaki Bukele bunu hapishanelerdeki önlemleri artırarak sağladı.



